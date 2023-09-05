健康SG免费咨询为饵 骗子诱公众下载恶意软件

不法之徒以健康SG计划能提供免费咨询服务为幌子，诱骗公众点击链接下载恶意软件，借此转走钱财。当局促请公众慎防这类骗案。

新加坡警察部队星期二（9月5日）发文告提醒公众，近来涌现有关健康SG计划（Healthier SG）的新型骗案。骗子一般会发来手机短信，声称政府能提供全额补贴的保健护理咨询，呼吁公众点击链接预约。

点击链接后，公众会被转往一个据称是“保健资讯网（HealthHub）”的WhatsApp聊天室，接着一步步落入圈套，最终下载含有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）。

骗子得逞后，可远程操控手机，盗取手机内存储的密码。受害者只有在发现银行户头出现未经授权的交易时，才知道自己上当。

There has been a scam SMS going around claiming to offer registration for a #HealthierSG Health Plan consultation.... Posted by Ong Ye Kung on Tuesday, September 5, 2023

卫生部长王乙康同一天也在脸书贴文说，一些人近期都收到声称能提供免费保健护理计划咨询的短信，皆由随机的电话号码发出，还附有一个没有以“go.gov.sg”开头的链接。

王乙康说，这些迹象都显示短信是非法的。卫生部已经报警，涉案的电话号码也已停用。

他也在贴文指出，卫生部发出的官方短信都会显示是由“MOH”（即卫生部的英文缩写）发出，附上的链接都会以“go.gov.sg”开头。如果公众怀疑收到诈骗短信，千万不可点击里头的链接，也不要向对方提供个人信息。公众也可拨打卫生部热线6325 9220询问。

警方也提醒公众，若怀疑自己不小心下载恶意软件，可开启手机内的“飞行模式”，马上关闭无线网络（WiFi），也可在手机运行杀毒软件。同时，可使用其他电子设备查询银行、Singpass或公积金户头，是否出现未经授权的交易。