新科大免费编程文凭“三无”课程 经26天高强度训练与考核录取

没有教师、没有课本、没有课堂——新加坡科技设计大学与法国私校合作，以新颖的“三无”模式推出免费计算机编程文凭。共有190名年龄介于18岁至60岁的学员从3000名申请者中脱颖而出，将展开自主互助的学习，掌握面向未来业界发展的编程技能。

名为“42新加坡”（42 Singapore）的课程以法国巴黎“42号学校”（School 42）模式为基础，开放给所有18岁以上的人申请。入选者在26天的高强度训练营期间须接受四项编程考核，其中具备解决问题能力和出色合作精神出色生获选入学。

3000人报名 逾六成入选学员通过考核

课程开放申请后反应热烈，共吸引3000人报名，300人入选参加训练营。校方原定提供150个学额，最后决定扩大向200人发出入学邀请，但有10人没有接受。

新科大校长张道昌教授在星期二（9月5日）的推介仪式上说，课程的190名首届学员中，约三成有全职工作，三成待业，其余是学生、兼职或退休人士。他们当中一半没有大学文凭，或任何编程经验。尽管如此，超过63%的训练营学员通过考核，比其他28个提供同样课程国家的平均50%及格率高。

课程分为第一至第九级的基础编程课程，以及第10至第21级的专业课程。每级课程分成不同模块，涵盖编程、数码安全、网络基础设施和数据科学等。

无师授课自主互相学习 文凭受国际认可

有别于一般课程，“42新加坡”课程没有教师，学员若有不明白的地方可互相讨论，再提交专题作业由系统自动批改，对学生自主和互相学习的要求很高。此外，他们也有机会到企业实习。

整个课程预计用时三年，但学员可自行安排进度，或在任何阶段结束，获得最高完成等级的文凭。“42新加坡”受国际认可，第17级相等于法国大学文凭，第21级则相等于法国硕士文凭。

课程由精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）和多家企业支持，学生无须支付任何学费。

现年21岁的李嘉欣今年刚从义安理工学院毕业，她虽然修读电气工程，但对科技业十分向往。“我原本打算先从事电气工程工作两年，累积一定的存款再报读私立大学进修编程。当我得知42新加坡课程时，很开心有这样一个好机会，所以立刻就申请了。”

陈振声：学府和业界合作开发适合成年人新模式

教育部长陈振声出席推介仪式致辞时说，普通的工作岗位或技能需求预计每五年之内就会显著改变，当局的挑战是如何每年支持50万人进行培训和提升。他指出，继续提供传统教学固然简单，但学府和业界可合作开发新的教学与学习模式，尤其为成年人打造可扩展、负担得起及掌握得了的模式。

林芊莉（37岁，市场营销人员）工作已16年，近年在数码营销领域耕耘，意识到编程的重要性，所以决定扩展自己的知识面。她说，42新加坡的教学模式非常灵活，让她和其他半工半读的学员能够平衡时间，并在一个互助的环境下向彼此学习。

“这个模式虽然不适合所有人，但绝对是一个额外的选项，相信越来越多人会想要尝试。”

下一届课程将在2024年5月展开，训练营预计2月开始进行。