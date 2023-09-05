本地米价本月或涨5%至10% 米商：库存足无须囤积

亚洲区域的米价最近出现波动，本地的白米价格可能在本月内上涨，涨幅估计介于5%至10%，预料不会太大。受访米商也表示，本地白米库存充足，公众无须过量购买囤积。

本地多名白米入口商受访时指出，米价现在能暂时维持不变，是因为国际米价的新一轮波动尚未反映在零售价上，而且本地对印度限制出口的大米需求不大。

不过，国际市场少了印度米源，其他出口国的米价必会水涨船高，一两个月后，本地白米也必受波及而随之上调，一些等级的米价还可能上涨15%。

零售米保鲜期一般不到半年 过量囤积不明智

所有受访的白米入口商都指出，全球其实并不缺米粮，只要价钱合适，肯定能买到所需的米；此外，本地白米库存充足，公众无须过量购买囤积。这除了没有必要，也不明智，因为零售米的保鲜期一般不超过半年。

仓库里的米保鲜期则可达一年。

本地几家有自家品牌的大型超级市场受询时也强调，目前白米的零售价保持平稳，没有上涨，供应也充足。

平价集团表示会持续留意情况发展，并跟米商密切合作，通过囤货、预购和多元来源等办法，确保本地大米供应链不中断。（档案照片）

过去一个月里，印度这个世界最大的大米出口国因国内政治、气候暖化和国际动荡局势等因素，接二连三宣布限制米产出口，引起担忧，从亚洲到西非的各国政府莫不密切关注。

为弥补印度米的缺口，大米进口国只得转向其他产米国如泰国、越南等竞相采购，推高了米价，亚洲米价上星期三（8月30日）升至近15年来最高水平。本地消费的白米超过九成就来自泰国与越南。

四海栈是本地历史悠久的白米入口商。负责人林先生受访时透露，去年8月，泰国香米每吨约800多美元（约1088新元），现在叫价1100美元至1200美元，涨幅约20%。

普通等级的白米价格也避不开增涨趋势，每吨从400美元，涨至目前的650美元，增幅超过50%。这类白米的客户很多是小贩中心、小型餐馆或咖啡店业者，以每包25公斤为例，今年初批发价为22元左右，现在则是30元至50元不等。

拥有松鹤香米品牌的本地老字号东成物产私人有限公司董事黄国源预测，未来几个月的米价不论什么等级都会涨10%至15%。

他受访时说：“这几个月国际市场米价波动大，很多入口商都无法再承担，涨价已是别无选择了。我听说市场上一些米价已上调了10%左右。”

他说，白米是国际化商品，印度禁止白米出口后，越南和泰国极可能填补缺口，而许多米商到处寻米或收购稻谷，导致米价在短短一个月内猛涨超过两成。

泰越出口商不公布10月米价 各国入口商纷出高价保货源

据了解，自上周起，泰国和越南白米出口商就不再公布来临10月份的米价。不知米价，各国入口商就无法下单，只能靠过去的交情或出更高价来保障货源。

雪上加霜的是，这个月进入稻米收成期的柬埔寨和越南已表明，因厄尔尼诺现象的影响，气候异常干旱，稻米产量减少。泰国也传出干旱影响收成的消息，这种种不利因素打击了市场对白米供应的信心。

和成私人有限公司自1930年代就经营大米入口生意。公司的营业经理洪天宝说，国际米价大幅波动在2008年也发生过。

2008年，印度和越南因产量不足而禁止白米出口，埃及、巴基斯坦等有样学样，导致全球出现因恐慌囤货而造成的“米荒”。当时，泰国米一度从每吨300美元狂升至1200美元，后来掉回500多美元的水平，导致投机标高的入口米商损失惨重。

新加坡米入口商总会主席陈奂霖强调，我国的白米储备充足，可缓和米价涨幅。（蔡家增摄）

新加坡米入口商总会主席陈奂霖周一（9月4日）受访时一再强调，我国有足够的白米储备，足以缓和米价的涨幅。

他说，我国与泰国的米供关系稳定。“实际上，泰国从来没有停止出口白米给我国，这是我们感到很庆幸的。”

新加坡食品局指出，我国从超过30个国家进口大米，米的供应“目前稳定”。当供应链中断时，政府会竭尽所能降低冲击力，但无法保证能完全避开食品供应受干扰。