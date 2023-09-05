准备委托独立第三方进行审查 馨乐园日后公布详情

幼儿培育署将进行内部审查，以决定会否对调查员处理兀兰坊分院事件时的不当方式采取进一步行动。馨乐园则已准备好委托独立第三方进行审查，日后会公布详情。

《联合早报》连日报道，馨乐园幼儿园（Kinderland）的兀兰坊和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待孩童事件，包括压头灌水、手掐脸颊及拍打孩童。涉案的33岁和48岁女教师事后都被警方逮捕，前者已于8月30日面控，目前还押心理卫生学院接受精神评估；后者则被停职，案件还在调查中。

幼儿培育署星期二（9月5日）答复《联合早报》询问时说，幼培署正在审查内部程序，并会进行相关调查，以决定会否对调查员采取进一步行动。

幼培署星期一（4日）在记者会上，就调查兀兰坊分院时的不当处理方式道歉。发言人当时说，尽管当局的调查员在8月11日上门调查，并确认校方已采取措施，例如确保涉案教师不是单独在课室内教课，但调查员没有遵守程序，即在证据确凿下，指示涉案教师卸下职务。

两涉事分院注册不同公司名下引疑问 馨乐园：合伙关系

另外，由于兀兰坊和蔡厝港金光坊分院分别注册在K-Joy Educare和EQ-Learners Educare的名下，不少人对馨乐园和注册公司之间的关系有所疑问。

馨乐园对此答复说，馨乐园是上述两家公司的股东。换句话说，馨乐园与两家公司是合伙关系。

至于幼培署要求馨乐园对旗下约15家分院的管理措施进行独立审查，并限定在三个月内提呈报告，馨乐园透露已列出一些可能委托的独立第三方负责审查，日后将公布详情。

家长方面，兀兰坊分院受害女童的母亲接受《联合早报》访问说，她对于上述调查员的处理方式感到惊讶，她也透露馨乐园并未就赔偿一事做出回应。

在另一分院被绑在椅子上的孩童家长则说，她当时向幼培署举报其中一名教师时，当局并未通知她另一名教师也涉及其中，也未透露相关处分，直到幼培署4日公布调查报告结果后，她才得知详情。

根据幼培署的文告，除了上述两名被捕的女教师，另三名教师也因使用绑带将孩童固定在椅子上而接到警告。兀兰坊分院的校长则因没有充分监督教职员，未能阻止他们使用不适当的管理方式，而接到警告和取消校长资格。当局将在她完成有关孩童管理技巧的培训、两年期满后，重新评估她是否适合担任校长。

兀兰坊分院的业者K-Joy Educare也接到警告并被开罚5000元，执照有效期也缩短至六个月。