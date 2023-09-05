早知：关于米价 你必须知道的事

大米最大出口国印度今年7月20日起禁止输出非巴斯马蒂米，全球大米市场顿时大受冲击，缅甸、泰国、越南等主要大米出口国随之陷入混乱，大米价格持续上涨。大米是许多亚洲民众餐桌上少不了的主食，新加坡的大米从哪里来？这次的全球米价波动会给我国带来什么影响？

全球稻米供应为何出现短缺？

俄罗斯和乌克兰都是化肥生产大国。2022年2月俄乌战争爆发后，全球化肥供应短缺，去年以来化肥价格涨了超过一倍。

印度每年须进口3000万吨左右的化肥来种植稻米。为确保农民买得起化肥，印度政府为农民提供化肥补贴。再加上今年下半年厄尔尼诺现象预计重现，持续干旱的天气将进一步影响稻米产量，印度国内大米零售价急速飙涨。

印度将在明年初举行全国大选，为满足国内需求、遏制通货膨胀，印度当局决定管制大米出口。随后，缅甸也限制大米出口两个月。一系列因素造成全球大米供应收紧，一些国家的米商趁机囤米居奇，而米价也随之节节攀升，涨至10多年来的最高水平。

新加坡的大米从哪里来？

据新加坡食品局，我国从超过30个国家进口大米，主要是泰国和越南；其他进口量较少的来源有美国、印度、巴基斯坦、缅甸、柬埔寨、澳大利亚、中国、印度尼西亚与日本。

本地人偏爱泰国白米，消费量约占六成；其次是越南米，约占三成；其余是来自中国、日本、澳洲、美国和印度的米。

本地常见大米有哪些？

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巴斯马蒂米（Basmati Rice）

产地： 印度、巴基斯坦

印度、巴基斯坦 特征： 米粒细长，带有坚果般的香味。煮成米饭后，米粒会增长两到三倍。

米粒细长，带有坚果般的香味。煮成米饭后，米粒会增长两到三倍。 常见吃法：用于烹煮黄姜饭和抓饭，或搭配咖喱等。

取自网络

小占米（Ponni Rice）

产地： 印度

印度 特征： 米粒短小、低糖的健康米。煮成米饭后，吸水量大，会膨胀。

米粒短小、低糖的健康米。煮成米饭后，吸水量大，会膨胀。 常见吃法：适合搭配咖哩、蔬菜汤。

取自网络

香米 （Jasmine Rice）

产地： 泰国、越南

泰国、越南 特征： 米粒细长，带有独特花香。煮成米饭后，米粒蓬松、柔软。

米粒细长，带有独特花香。煮成米饭后，米粒蓬松、柔软。 常见吃法：常配亚洲炒菜或用于煮粥等。

取自网络

珍珠米（Pearl Rice）

产地： 日本、中国、泰国、澳洲等

日本、中国、泰国、澳洲等 特征： 色泽洁白。淀粉含量更高，煮出来的米饭比较粘稠。

色泽洁白。淀粉含量更高，煮出来的米饭比较粘稠。 常见吃法：八宝粥、寿司卷、饭团等。

取自网络

糙米（Brown Rice）

产地： 中国、印度、越南等

中国、印度、越南等 特征： 去除稻壳后保留了粗糙外层。口感较粗，矿物质、膳食纤维等成分较高。

去除稻壳后保留了粗糙外层。口感较粗，矿物质、膳食纤维等成分较高。 常见吃法：制成谷片、煮成饭或粥等。

我国大米供应充足吗？

食品局说，本地大米供应“目前稳定”。

我国自1990年代初推出白米库存计划（Rice Stockpile Scheme)，规定所有白米、印度香米（也称巴斯马蒂香米）、小占米和蒸谷米都须储入政府米仓，储存量是每月进口量的两倍，以确保本地大米市场的供应和价格稳定。

政府共建了四个米仓。本地白米进口商每月进口至少50吨白米，并存放至少100吨白米作为固定库存。

新加坡的米价会涨吗？

目前，本地白米零售价格未受影响。未来我国市场的米价虽可能随着国际米价的波动而有所上升，但涨幅预计不大。

昇菘超市发言人回答《联合早报》询问时说，旗下超市售卖的所有品牌的米都没有涨价。

经营冷藏公司（Cold Storage）和巨人超市（Giant）的DFI零售集团发言人说，本地对印度米的需求量保持稳定，所以白米的价格维持不变。

职总平价集团发言人则指出，会持续留意情况发展，并与米商密切合作，通过囤货、预购和多渠道扩大来源等方法，确保本地的大米供应链不会中断。