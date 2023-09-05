早知：关于米价 你必须知道的事

大米最大出口国印度今年7月20日起禁止输出非巴斯马蒂米，全球大米市场顿时大受冲击，缅甸、泰国、越南等主要大米出口国随之陷入混乱，大米价格持续上涨。大米是许多亚洲民众餐桌上少不了的主食，新加坡的大米从哪里来？这次的全球米价波动会给我国带来什么影响？
全球稻米供应为何出现短缺？
俄罗斯和乌克兰都是化肥生产大国。2022年2月俄乌战争爆发后，全球化肥供应短缺，去年以来化肥价格涨了超过一倍。
印度每年须进口3000万吨左右的化肥来种植稻米。为确保农民买得起化肥，印度政府为农民提供化肥补贴。再加上今年下半年厄尔尼诺现象预计重现，持续干旱的天气将进一步影响稻米产量，印度国内大米零售价急速飙涨。
印度将在明年初举行全国大选，为满足国内需求、遏制通货膨胀，印度当局决定管制大米出口。随后，缅甸也限制大米出口两个月。一系列因素造成全球大米供应收紧，一些国家的米商趁机囤米居奇，而米价也随之节节攀升，涨至10多年来的最高水平。
新加坡的大米从哪里来？
据新加坡食品局，我国从超过30个国家进口大米，主要是泰国和越南；其他进口量较少的来源有美国、印度、巴基斯坦、缅甸、柬埔寨、澳大利亚、中国、印度尼西亚与日本。
本地人偏爱泰国白米，消费量约占六成；其次是越南米，约占三成；其余是来自中国、日本、澳洲、美国和印度的米。
本地常见大米有哪些？
巴斯马蒂米（Basmati Rice）
- 产地：印度、巴基斯坦
- 特征：米粒细长，带有坚果般的香味。煮成米饭后，米粒会增长两到三倍。
- 常见吃法：用于烹煮黄姜饭和抓饭，或搭配咖喱等。
小占米（Ponni Rice）
- 产地：印度
- 特征：米粒短小、低糖的健康米。煮成米饭后，吸水量大，会膨胀。
- 常见吃法：适合搭配咖哩、蔬菜汤。
香米 （Jasmine Rice）
- 产地：泰国、越南
- 特征：米粒细长，带有独特花香。煮成米饭后，米粒蓬松、柔软。
- 常见吃法：常配亚洲炒菜或用于煮粥等。
珍珠米（Pearl Rice）
- 产地：日本、中国、泰国、澳洲等
- 特征：色泽洁白。淀粉含量更高，煮出来的米饭比较粘稠。
- 常见吃法：八宝粥、寿司卷、饭团等。
糙米（Brown Rice）
- 产地：中国、印度、越南等
- 特征：去除稻壳后保留了粗糙外层。口感较粗，矿物质、膳食纤维等成分较高。
- 常见吃法：制成谷片、煮成饭或粥等。
我国大米供应充足吗？
食品局说，本地大米供应“目前稳定”。
我国自1990年代初推出白米库存计划（Rice Stockpile Scheme)，规定所有白米、印度香米（也称巴斯马蒂香米）、小占米和蒸谷米都须储入政府米仓，储存量是每月进口量的两倍，以确保本地大米市场的供应和价格稳定。
政府共建了四个米仓。本地白米进口商每月进口至少50吨白米，并存放至少100吨白米作为固定库存。
新加坡的米价会涨吗？
目前，本地白米零售价格未受影响。未来我国市场的米价虽可能随着国际米价的波动而有所上升，但涨幅预计不大。
昇菘超市发言人回答《联合早报》询问时说，旗下超市售卖的所有品牌的米都没有涨价。
经营冷藏公司（Cold Storage）和巨人超市（Giant）的DFI零售集团发言人说，本地对印度米的需求量保持稳定，所以白米的价格维持不变。
职总平价集团发言人则指出，会持续留意情况发展，并与米商密切合作，通过囤货、预购和多渠道扩大来源等方法，确保本地的大米供应链不会中断。