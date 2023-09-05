阿裕尼后港市镇会：付款流程已改进 当局不必采取进一步监管行动

阿裕尼—后港市镇理事会说，工人党秘书长毕丹星和主席林瑞莲自从接到纠正指令之后，就没有直接参与市镇会的付款与采购程序，有关的付款流程与机制早已彻底改进，市镇会也不再聘用外部管理代理。

阿裕尼—后港市镇会（Aljunied-Hougang Town Council，AHTC）星期二（9月5日）在网站上，公布发给国家发展部的复信内容。信中对国家发展部决定撤销纠正指令表示欢迎，并认为部长不必采取进一步的监管行动。

国家发展部8月22日发文告宣布撤销给AHTC的纠正指令，但要求了解林瑞莲及毕丹星二人在AHTC付款和采购程序中的具体权力和职责、AHTC是否有意根据上诉庭的裁决对行事缺乏诚信（acting without good faith）且严重疏忽的二人采取任何相应行动，以及AHTC打算采取的任何其他行动。

国家发展部当时在信中说，当局将在收到AHTC答复后，考虑是否须援引市镇会法令，采取进一步的监管行动，以保护委托给市镇会的公共资金。

AHTC说，最高法院上诉庭裁决刘程强、林瑞莲、侯文芳以及卢仲明在付款机制上有疏失行为，须对AHTC负起赔偿责任，但这些涉及有关利益冲突者参与付款，以及缺少保障措施的问题都发生在市镇会委任前管理代理公司FMSS和承包商FMSI的时候，目前已经得到解决。

工人党前秘书长刘程强与林瑞莲当时是AHTC理事，而侯文芳和丈夫卢仲明则是管理代理公司FMSS的负责人，卢仲明也是市镇会的总经理。卢仲明已在2015年去世。上诉庭五司在裁决书中指出，刘程强与林瑞莲两人设立有问题的付款机制，而侯文芳夫妇负责签发付款给自己的公司，因此有赔偿AHTC的责任。

AHTC强调，付款机制的改进措施已在国际咨询公司毕马威（KPMG）2018年2月14日的报告中得到认可，而且AHTC自从2015年年中之后就不再聘用外部管理代理，2021年之后，则在治理能力方面获得绿色评级。

AHTC也说：“市镇会2019年至2022财年的财务报表获得‘无保留意见’的审计结果，证明AHTC遵守市镇会法令。”