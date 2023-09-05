涉洗黑钱案资产增至18亿元 王水明与嫌犯Ｘ被起获逾4亿资产

洗黑钱案被告之一王水明星期二下午（9月5日）向高庭申请推翻还押庭令但被驳回。庭上揭露，在被警方通缉的八个在逃者中，其中一人王水挺是王水明的亲兄弟，而洗黑钱案所涉及的资产至今已增至超过18亿元。

同时，控方指出，在收到外国单位所提供的情报后，查案人员追查到一笔之前未发现的涉案资产，价值约3000万美元（约4084万新元）。另外，有证据显示王水明与一个嫌犯“X”之间曾经沟通并疑似涉及其他违法活动，两人有至少4亿6000万元资产被起获。

在8月16日爆出规模惊人的洗黑钱案，相信是本地近年来涉款金额最大的犯罪活动。根据当局当时所公布的信息，涉案资产总值约10亿元。同天晚上，有10个被告被控上法庭，有着土耳其国籍的王水明（42岁）是其中一人，他也是遭起获最多资产的被告之一。

自从在国家法院面控后，所有被告都无法获得保释。当案件在8月23日与30日过堂时，控方两次援引刑事诉讼法，申请将所有被告继续还押中央警署，理由是他们有很高的潜逃、串谋和破坏证据的风险。尽管被告的代表律师们纷纷提出强烈抗议，但控方的两次申请都获得国家法院法官批准。

根据刑事诉讼法，为了让执法单位进行调查工作，法庭可谕令还押被告，但每次申请的还押期限不可超过八天。经过案件三次过堂后，10个被告至今已被还押超过20天。

洗黑钱案定星期三（6日）早上在国家法院再次过堂，王水明赶在星期二下午通过德尊律师事务所律师黄庆健，向高庭提出刑事检讨，要求撤销国家法院发的还押庭令。刑事检讨，指的是申请检讨国家法院在审理刑事案件过程中所发出的指示或庭令。

黄庆健指出，现有的还押庭令对他的当事人不公平，而且这样的情况前所未见。他说：“我们无法找到另一起以调查为由、要求被告还押超过三周的洗黑钱案件。”他也指出，控方未提出任何证据来说明被告一旦获得保释，有可能与他人串谋销毁证据。倘若高庭不批准这次申请，黄庆健希望法庭能批准他的团队有更多时间与王水明见面。

反对辩方申请的控方指出，这是本地有史以来最大规模的洗黑钱案件之一，案件复杂且涉及大范围的调查工作；至今，当局所起获、冻结与申请禁止分配的资产已超过18亿元。当中，王水明本身被起获的资产超过2亿元，包括从他住处找到的96万2000元现金，以及他所购买的11个房地产。

调查也显示，王水明与一个叫作“X”的嫌犯之间曾经沟通，沟通内容显示两人疑似涉及其他犯罪活动。当局已起获属于嫌犯“Ｘ”约2亿6000万元的资产。同时，王水明与另两个被告苏海金和苏宝林也关系密切。王水明目前面对五项控状，包括洗黑钱和伪造文件，控状所涉及的款项与资产约240万元。

警方日前透露有八个在逃嫌犯被通缉，但没有揭露通缉犯名单。星期二下午庭上揭露，王水明的亲兄弟王水挺是被新加坡通缉的在逃者之一。控方指出，王水明与王水挺也因为涉及非法赌博活动而被中国当局通缉。

经过近三小时的聆讯后，高庭法官洪承利认为，国家法院发出的还押庭令无误，也没有造成不公平的局面。他指出，考虑到现有调查工作的细节，以被告有串谋销毁证据的风险，被告必须继续被还押，法官为此驳回王水明的申请。