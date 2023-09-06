内涵颜值双升级 百年《早报》新面貌

9月6日是《联合早报》创刊100周年，配合百年报庆，早报进行品牌重塑，揭开新标志。印刷版《联合早报》和联合早报数码平台也以全新面貌亮相，一同为早报开启新篇章。

《联合早报》由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年创立的《星洲日报》在1983年合并而成，如今是华人世界最具影响力的华文媒体之一。

多年来，早报为本地受众报道国内外新闻，帮助新加坡人了解各项政策和国际局势，也为华人世界读者提供新加坡视角的国际与区域新闻报道和评论。

百年历史见证了早报一路走来的辉煌与成长。迈入新里程碑，早报将继续以受众为核心，致力于全媒体融合；让受众获得更一体化体验的同时，也发挥不同载体与平台属性的特点和优势，提供及时且丰富的多媒体内容。

统一印刷数码标志色调

此前，印刷版《联合早报》标志主色调是深红色，联合早报数码平台标志则由深红色、鲜红色，以及蓝色三色组成。如今，印刷和数码版标志色调统一，“早”标志由深红和鲜红两色交错的圆环组成，两边图形分别倾斜23.5度。

圆球“早”标志除了代表《联合早报》品牌，也是品牌素质的象征。

负责设计新版标志的华文媒体集团视觉部主任陈聪明说，设计灵感源自地球自转轴，新版“早”标志的倾斜度是地球自转的角度，寓意早报是全天候日夜不间断的新闻平台，提供环球最新资讯、解析和观点。

“新版‘早’标志融合了两组设计理念；倾斜度反映了早报立足本土与放眼国际的理念，两色交替则代表早报始终秉持客观公正立场，据实报道。”

新版“早”标志不仅怡目清爽，还有实质内涵，颇具意义。字体虽然保留了新加坡已故书法家潘受曾为报纸书写的著名标题和报头风格，但细致观察可发现，“早”字实际上隐含了英文字母“Zb”（早报英文简称），使标志兼具中英文双重元素，也呈现了传统与现代文化融合的优美特质。

早报新标志由深红和鲜红两色交错的圆环组成，两边图形分别倾斜23.5度。

此外，印刷版《联合早报》也改头换面。继承原版特色，但封面添加了深蓝色的新报头。红蓝配色既有蓝色的沉静稳重，又有红色的热情艳丽，使版面色彩具有强烈的视觉冲击力。

提升网站用户体验

配合《联合早报》品牌重塑理念，新亮相的网站（zaobao.com.sg）也将开始一系列的变革与用户体验提升。第一波登场的改变是让首页更简洁优化、重新编排也让新闻的主次以及新闻室的专业编选更明显。

《联合早报》的数码平台也以新面貌示人，版面设计更加简洁。

负责设计新版网站的新报业媒体集团产品设计组长单亦虹说，在网站设计初期，产品部的同事们展开了用户调研，深入了解用户在浏览网站时的需求和痛点，并从他们的角度出发，以设计出更加实用的页面布局。

“由于布局所限，今日要闻、专题报道等新闻，在旧版网站首页的展现与分布不够充分。这些内容须要更加吸睛、能见度更高，即可提升用户的阅读效率。”

现在，用户访问新版网站首页，能第一时间在顶部一眼预览所有的今日要闻，往下划还能看到增添的、由新闻室精选的“专题报道”固定栏目，让用户可以更直接看到新闻室的主打推荐，发掘一些应时的深度报道内容。新首页也保留了用户喜爱的即时新闻一览，让用户可以短时间内快速阅览最即时的新闻。

网站接下来还将继续优化，让用户陆续有不同的惊喜。

与此同时，《联合早报》也更新了应用的早报标志设计，让早报横跨不同平台维持统一形象，提高用户辨识度。