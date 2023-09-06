告读者书 不离不弃 守候百年

亲爱的读者：

一百年前的今天，《联合早报》的前身《南洋商报》创刊了。

在历经曲折与成长、不折不挠的3万6525个日夜之后，《联合早报》将与你们一起向另一个百年迈出第一步。

回顾历史，从1923年9月6日创刊的《南洋商报》、1929年1月15日创刊的《星洲日报》，到1983年3月16日两报合并成《联合早报》，这一路走来，我们见证大时代的风云变色，历史变迁，记录下新加坡发展的脚步；我们也紧扣小市民生活的脉搏，刊载了无数篇关于老百姓衣食住行生活百态的新闻，发表了无数篇反映你们心声的文章。

在报道时代变迁的同时，我们自己也不断地求新求变。《南洋商报》当年创刊时，只是纯粹的一份报纸，但今天当我们向另一个百年再出发时，《联合早报》已蜕变成一个全面融合纸媒和数码媒体于一身的全方位多媒体新闻平台。

为了迎接这别具历史意义的一刻，我们的报纸和数码平台今天同步换上新装，用了新的标志，推出新的内容，希望能给你们一个报网一体化的新体验。

睿智与亲和，是我们对你们的承诺。我们将不忘前人办报的初心，坚守公信力的底线，为你们提供准确可靠、客观公正、深入浅出的内容与多元的视角，一起共谈天下事。

我们也不会忘记作为华文主流媒体所肩负的社会使命。对于推广华文华语和保留与发扬本地华族文化与传统价值观，我们将责无旁贷，继续守护好这份薪火。但我们也深切了解，新加坡是个多元种族、多元文化的社会，在构建新加坡人的国家和身份认同上，我们同样扮演重要角色。

亲爱的读者，我们今天虽然跨出了新世纪之行的第一步，但一天不足以把所有该做的事情都做完。下来的日子，我们还会继续提升和优化内容以及用户体验，这是一个比马拉松还长的旅程，我们将坚持不懈，永不言休。

谢谢你们这些年来的不离不弃，一直陪伴、支持我们到今天。你们，是我们存在的理由，也是我们能够继续前进的动力。不论是在纸上，还是在网上，希望你们下来还能一如既往，与我们同行相伴。

早报百年，感恩有你。

《联合早报》总编辑吴新迪