不会不敢不愿用 年长者数码转型不易

“手机是给年轻人的，我们就是被淘汰了咯。”

无现金支付、线上预约看医生、手机扫码点餐……一机在手，在很大程度上能为生活的方方面面带了许多便利。然而，这种高效和便利不一定属于所有人。对一些乐龄人士来说，手机不是他们生活上的助手。

林美英对手机付款态度有保留，并坦言喜欢摸到钱的感觉。（许淑美摄）

73岁的林美英（茶水间助理）和72岁的伍玉玲（退休人士）把智能手机主要当做通讯工具，以WhatsApp跟家人沟通。林美英没有用社媒应用的习惯，伍玉玲偶尔会看看脸书或TikTok，用手机“自娱”。

然而，两人都不懂得使用手机的免接触支付功能。林美英笑说自己喜欢看和摸到现金的感觉。“我一路来都是用现金，突然间叫我换无现金支付，我感觉不是很舒服。”

两人宁可光顾其他店家，也不愿意用手机付款。伍玉玲有次进去一家小吃店，得知店家只接受扫码点餐和无现金支付后，便打退堂鼓，走了出来。

伍玉玲认为手机是给年轻人用的，他们这一辈人生活简单，数码技能不强，问题并不大。（视频截图）

像林美英和伍玉玲这样年过70岁，不会用手机付款的年长者为数不少。通讯及新闻部2022年的调查显示，70岁及以上年长者当中，有六成不懂得用手机的免接触支付功能。

同一个调查也发现，具备基础或更高数码能力的70岁及以上年长者，只有17%。60至69岁的数码能力相对较高，达到44%。然而，与一般民众相比，年长一辈的数码能力还是相对落后。

跟一般民众比，年长一辈的数码能力还是相对落后。（档案照）

长者学数码 心态和意愿落差大

“我想我应该是被淘汰了，我年纪也大了。”林美英很无奈，自己记性很差，就算学了很多次还是会忘记，“人家学一两次我可能要学十次”。

调查发现，大部分60岁及以上的年长者认同数码技术使生活更便捷，但是，不到半数的年长者愿意尝试学习数码技能。

新加坡管理大学幸福老龄化研究中心（Centre for Research on Successful Ageing , ROSA）经理林温思解释，年长者不愿意尝试学习数码技能，其中一个原因是担心被诈骗，或手机遭到恶意软件的攻击。她也指出，部分年长者认为生活上不需要用到数码科技和手机，诸如此类的观点会构成学习上的障碍。

ROSA今年中发布一份名为《新加坡年长人士的数码素养》的研究就指出，社会环境对于年长者拥抱数码有很大的影响。报告指出，年长者如果能获得他人的帮助，他们会更有信心学习新的数码技能。

教导年长者要有耐心、不吝于鼓励

数码乐龄计划推出三年来，共培训了超过23万名年长者。（许淑美摄）

为了帮助更多年长者掌握数码技能，资讯通信媒体发展局在2020年6月推出数码乐龄计划（Seniors Go Digital），在全岛设立37个新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hubs）以及200个流动柜台，为乐龄人士提供免费的一对一培训。年长者平时用手机或电脑时遇到问题时，也可随时到这些地方，找数码大使帮忙。计划截至今年6月已有超过23万名年长者获益。

新加坡数码转型办事处数码大使林德光点出年长者学数码最常见的问题。“年长人士说，他们每次学了都不会。我们会鼓励他们把学到的东西写在小本子上，回家一直复习，假如不会再回来，我们会教到他们会为止。”

数码大使林德光建议年长者用小本子记录所学，并时常复习，学以致用。（许淑美摄）

对于想教家中年长者数码技能的读者，林德光分享经验。“对老人家要有耐心，并多鼓励他们。他们学会一点东西后，可以赞他们做得很好。”

最后，他鼓励年长者：“不要怕，不要担心，只要你肯学，不管你几岁，我们保证让你学会。”