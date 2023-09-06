培养绿色尖兵 环境局首办环境永续青年领袖计划

国家环境局推出一项青年领袖计划，近30名本地青年将在未来九个月，通过一系列的工作坊和学习之旅，深化对环境永续的认知和技能，同时在校园或社区开展环保项目，共同推动可持续的绿色环境。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（9月5日）为“环境永续青年领袖计划”（Youth for Environmental Sustainability Leaders Programme）主持推介。青年领袖计划是环境局“环境永续青年运动”（YES Movement）的重要一环，目的在于培养投身环保事业的青年领袖，为他们提供机会接触从事环保工作的国际组织，建立良好的联系网络。

可获业内专家指导 多达5000元补助推行校园社区计划

首届青年领袖计划将在今年10月启动，并持续至2024年6月。共有27名来自本地八所高等学府的青年参加。他们将有机会与其他参与计划的青年领袖交流，并接受业内专家的培训和指导，进一步学习环保知识和技能。

这些青年也会在校园或社区内，推动可持续的环保计划。环境局将为每项计划提供最多5000元的经费补助。

傅海燕在推介式上致辞时，鼓励参与计划的青年领袖把握机会，与环保企业和公共部门建立联系，并在未来继续投身环保工作，为打造更美丽的新加坡做出贡献。

就读义安理工学院的谢嘉敏（18岁）是参加计划的青年领袖之一。她从5月开始在校内与同学一起推行“XTRA Vintage”的环保活动，并与二手衣饰店CLOOP合作，再循环和重新销售公众捐赠的二手衣物。

谢嘉敏说，自己从小就热衷环保，期望能从青年领袖计划中，结交更多志同道合的朋友，一起为环保尽力。

另一名参与者是新加坡国立大学学生丁宁珂（23岁），她是环保项目“Green Doctors Programme”的发起人之一，致力于研发能够回收吸塑包装（blister pack）的科技。团队借助绿色溶剂技术，分离吸塑包装中的铝箔和塑料膜，使医院和其他医疗服务业者能通过回收医疗包装废料，实现环保目标。

即将大学毕业的丁宁珂说，希望通过青年领袖计划学到更多知识，同时扩展社交圈，相信这对自己未来的发展将很有益处。