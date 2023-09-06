亚细安强烈谴责缅甸袭击平民 菲取代缅当2026年轮值主席

蓝云舟

雅加达报道

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发布 / 2023年9月6日 12:37 AM
印度尼西亚总统佐科（中）星期二在雅加达主持亚细安峰会非正式会议。李显龙总理（背镜头，左一）和东南亚其他国家领导人一同讨论缅甸局势和亚细安核心地位等课题。缅甸军政府因拒派非政治代表出席，缅甸席位留空。（法新社）
印度尼西亚总统佐科（中）星期二在雅加达主持亚细安峰会非正式会议。李显龙总理（背镜头，左一）和东南亚其他国家领导人一同讨论缅甸局势和亚细安核心地位等课题。缅甸军政府因拒派非政治代表出席，缅甸席位留空。（法新社）

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亚细安国家齐声强烈谴责缅甸境内针对平民的暴力和袭击，并把矛头直接指向军政府。各国也确认，菲律宾将取代缅甸担任2026年亚细安轮值主席国。

亚细安峰会星期二（9月5日）在雅加达的首日会议聚焦缅甸问题。会后，与会领导人发表了19点声明，“特别敦促缅甸武装部队以及缅甸所有相关方缓和暴力冲突，停止对平民、民房，以及学校、医院、市集等公共设施的袭击”，并对缅甸境内持续的暴力行为发出强烈谴责。

各国也同意设立非正式咨询机制，根据亚细安五点共识来应对缅甸危机。咨询方可包括前任、现任和下一任亚细安轮值主席，以及任何同轮值主席协调后采取措施的亚细安成员国。

按亚细安的轮值主席制，缅甸应在2026年担任轮值主席，可是由于缅甸国内政局迟迟未明朗，缅方决定放弃这项任务。

对此，亚细安领袖在声明中说，就由轮值顺位的菲律宾补上，提前一年在2026年担任轮值主席。

菲律宾总统小马可斯星期二告诉其他与会国家领导人：“我很高兴地宣布，菲律宾已准备好在2026年掌舵，担任亚细安轮值主席国。”

李总理：须坚持五点共识全面落实 及派非政治代表赴会立场

李显龙总理在同日下午的非正式会议上说，各国领导人达成的这个决定“解决了日后亚细安轮值主席的问题，尤其是2026年”。

他说：“这确保亚细安无论缅甸局势如何，都能继续推进它的重要议程。”

李总理说，亚细安必须坚持促使五点共识全面落实，并维持缅甸派非政治代表出席亚细安峰会和外交部长会议的立场。

“否则我们的公信力以及亚细安的核心地位都会被削弱。这也会影响我们与主要伙伴的联系，而我们现在恰恰处于须要和他们加强关系的时候。”

五点共识指的是亚细安领导人于2021年4月同缅军政府领袖敏昂莱达致的共识，即立即停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

尽管达成共识，但缅甸军政府基本上对此和平计划置之不理，对国际批评充耳不闻，拒绝结束暴力，拒绝与反对者恢复和平谈判。

印尼总统佐科星期二指出，印尼注意到缅甸课题利益相关者之间就五点共识“开始出现信任”，唯独缅甸军政府除外。

不过，根据法新社看到的亚细安峰会最终公报草案，有关缅甸的部分留空，这显示各方对这场危机仍缺乏共识。

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