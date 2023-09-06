亚细安强烈谴责缅甸袭击平民 菲取代缅当2026年轮值主席

亚细安国家齐声强烈谴责缅甸境内针对平民的暴力和袭击，并把矛头直接指向军政府。各国也确认，菲律宾将取代缅甸担任2026年亚细安轮值主席国。

亚细安峰会星期二（9月5日）在雅加达的首日会议聚焦缅甸问题。会后，与会领导人发表了19点声明，“特别敦促缅甸武装部队以及缅甸所有相关方缓和暴力冲突，停止对平民、民房，以及学校、医院、市集等公共设施的袭击”，并对缅甸境内持续的暴力行为发出强烈谴责。

各国也同意设立非正式咨询机制，根据亚细安五点共识来应对缅甸危机。咨询方可包括前任、现任和下一任亚细安轮值主席，以及任何同轮值主席协调后采取措施的亚细安成员国。

按亚细安的轮值主席制，缅甸应在2026年担任轮值主席，可是由于缅甸国内政局迟迟未明朗，缅方决定放弃这项任务。

对此，亚细安领袖在声明中说，就由轮值顺位的菲律宾补上，提前一年在2026年担任轮值主席。

菲律宾总统小马可斯星期二告诉其他与会国家领导人：“我很高兴地宣布，菲律宾已准备好在2026年掌舵，担任亚细安轮值主席国。”

李总理：须坚持五点共识全面落实 及派非政治代表赴会立场

李显龙总理在同日下午的非正式会议上说，各国领导人达成的这个决定“解决了日后亚细安轮值主席的问题，尤其是2026年”。

他说：“这确保亚细安无论缅甸局势如何，都能继续推进它的重要议程。”

李总理说，亚细安必须坚持促使五点共识全面落实，并维持缅甸派非政治代表出席亚细安峰会和外交部长会议的立场。

“否则我们的公信力以及亚细安的核心地位都会被削弱。这也会影响我们与主要伙伴的联系，而我们现在恰恰处于须要和他们加强关系的时候。”

五点共识指的是亚细安领导人于2021年4月同缅军政府领袖敏昂莱达致的共识，即立即停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

尽管达成共识，但缅甸军政府基本上对此和平计划置之不理，对国际批评充耳不闻，拒绝结束暴力，拒绝与反对者恢复和平谈判。

印尼总统佐科星期二指出，印尼注意到缅甸课题利益相关者之间就五点共识“开始出现信任”，唯独缅甸军政府除外。

不过，根据法新社看到的亚细安峰会最终公报草案，有关缅甸的部分留空，这显示各方对这场危机仍缺乏共识。