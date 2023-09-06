李总理：亚细安须谈成数码经济框架协议 推动绿色经济合作

亚细安须继续以经济整合作为合作议程的核心议题，东南亚国家要努力谈成具前瞻意义、能促进包容增长的数码经济框架协议，以及推动绿色经济领域合作。

李显龙总理在印度尼西亚雅加达出席第43届亚细安峰会，他星期二（9月5日）在峰会全会上发言时指出，亚细安在经济整合方面取得不错的成果，但必须加速开拓新的增长领域，尤其是数码和经济领域。

亚细安国家正在商讨提升亚细安产品贸易协定（ASEAN Trade in Goods Agreement）。李总理说，这项协定是亚细安的基本经济协定之一，各国取得磋商进展至关重要。

他说：“协定范围必须扩大，涵盖数码、环境，以及危机中贸易等新兴课题。”

李总理：望亚细安在2025年谈成数码经济框架协议

亚细安成员国星期天（3日）宣布启动数码经济框架协议磋商。李总理说，这是重要的一步，各国必须努力谈成具前瞻意义、能促进包容增长的协议，通过改善本区域数码联通、技能和通识创造机遇，为企业和人民带来实惠。他期待亚细安在2025年谈成这项协议。

他说：“高质量的亚细安数码经济框架协议，能释放本区域数码经济未开发的巨大潜能。”

李总理也强调，朝绿色能源转型对亚细安成员国的可持续发展和繁荣至关重要。

他说，亚细安国家应在碳贸易和能力建设方面协作，以及与具备更多专业能力的外部伙伴展开合作，促进亚细安的绿色转型。

谈到亚细安的机制时，李总理说，各国应加强亚细安秘书处的能力，以及优化亚细安秘书长发挥的作用，以更有效地为亚细安的重点工作事项提供帮助。

中美地缘政治博弈加剧 亚细安团结合作掌控命运

此次峰会在中美地缘政治博弈加剧的背景下召开。美国总统拜登和中国国家主席习近平都没出席今年峰会，这更考验亚细安如何展现影响力，以及在区域事务中的核心地位。

就在峰会召开前一周，中国发布“2023年版中国标准地图”，地图上标注的10段线覆盖九成南中国海海域，引来马来西亚、越南和菲律宾等东南亚主权声索国驳斥。

东道主印尼总统佐科星期二在全会上致开幕词辞时，强调应在缅甸危机等区域和国际问题上展现亚细安团结一致的重要，提醒亚细安不能沦为任何强国的附庸，必须寻求多边合作，掌控自己的命运。

他说：“未来的挑战越来越严峻，并引发大国争夺影响力的竞争。然而，亚细安已同意不成为任何大国的代理人，并与任何国家合作以实现和平与繁荣。”

佐科呼吁亚细安制定合时宜，并且符合人民期望的长期战术战略，他把亚细安比作一艘巨船，指亚细安国家必须当掌舵的船长。“我们必须确保这艘船继续航行，我们必须自己当这艘船的船长，才能实现和平。”