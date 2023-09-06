卫科局：接种冠病疫苗好处仍大于风险

瑞士一项研究显示，一些接种mRNA冠病疫苗追加剂的人心脏受损。我国卫生科学局审查这项研究后指出，接种疫苗的好处仍大于风险。

卫生科学局星期三（9月6日）发文告说，当局对该研究报告做了评估，这是疫苗安全监测措施之一。这篇刊登在《欧洲心力衰竭期刊》（European Journal of Heart Failure）的研究报告称，777名接种了冠病核糖核酸（mRNA）疫苗追加剂的人中，有22人的心脏受到损伤，也就是每35人有一人受影响。

不应视肌钙蛋白水平升高为心脏损伤或患心肌炎

卫生科学局说，这项研究针对瑞士一家医院的777名员工展开，仅根据肌钙蛋白（troponin）水平升高来定义心脏损伤。虽然肌钙蛋白水平是心脏损伤的指标之一，但人们无需对肌钙蛋白水平升高过度担忧，特别是如果没有出现其他相应体征或症状。

此外，该研究观察到的肌钙蛋白水平提高是轻微且短暂的，在剧烈运动后的人身上也可观察到这一现象。所有受试者在接种疫苗后30天内，都未出现任何心电图异常变化，或出现任何重大心脏不良事件。 因此，卫生科学局认为，不应视肌钙蛋白水平的升高为接种疫苗后心脏损伤或患心肌炎。

感染冠病比接种疫苗更易引发心肌炎风险

卫生科学局指出，医学界公认，打了mRNA冠病疫苗后，接种者有可能得心肌炎，但这是极为罕见的潜在风险。接种二价疫苗后，心肌炎通报率为每10万剂0.2例，或0.0002%；接种单价基础系列疫苗后，心肌炎通报率为每10万剂1.1例，或0.0011%。在这些心肌炎病例中，大多数症状较轻，病患也对治疗反应良好。

当局从2021年9月开始就建议，疫苗接种者在接种的两周内，避免剧烈体力活动或锻炼，以减轻心肌炎的风险。与接种冠病疫苗相比，感染冠病导致心肌炎的风险更高。一项研究发现，每10万名感染者中，会有四例心肌炎病例，因此接种冠病疫苗的好处仍超过已知风险。

当局会继续密切监测冠病疫苗安全性

卫生科学局说，当局会继续密切监测所有新加坡使用的冠病疫苗的安全性，如果出现任何重大安全问题，将会通知公众。

根据卫生部网站最新数据，本地目前获得最低保护的人，即已接种三剂mRNA或诺瓦瓦克斯疫苗，或者已接种四剂科兴疫苗的人达到81.28%。在8月20日至26日之间，本地一共出现了6650起新确诊冠病病例，与前一周的7045相比略微下降。