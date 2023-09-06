卫国广场第三季动工 附近部分道路关闭

卫国广场的建设工程由Expand Construction私人有限公司标得。为方便施工，滨海湾浮动舞台前的滨海长廊路段即日起封闭，禁止行人通行。

工程预计2023年第三季开始 2027年结束

国防部和国家发展部星期三（9月6日）发布文告，公布有关滨海湾浮动舞台重新发展项目的施工招标结果。招标活动于2022年10月14日开始，2023年1月19日结束，共吸引六家公司提出13份计划书。

Expand Construction私人有限公司是建设工程的主要承包商。这家公司曾完成滨海湾濒水步道（Waterfront Promenade）和滨海艺术中心水滨剧院等项目。工程预计2023年第三季开始，2027年结束。

卫国广场建成后，观众席可容纳约3万人。

当局建议公众改用莱佛士道替代人行道通行

浮动舞台前的滨海长廊（Marina Promenade）路段封闭期间，当局建议公众改用莱佛士道（Raffles Avenue）的替代人行道通行。

政府2017年宣布，浮动舞台将重新发展为永久地点，并命名为“卫国广场”（NS Square）。2022年的国庆庆典是在浮动舞台举行的最后一次国庆庆典。

卫国广场原定2025年第三季竣工并交付使用，但国防部和国家发展部去年3月宣布，基于冠病疫情对建筑业造成的影响，卫国广场工程延至2023年3月动工，预计2026年底竣工。

《联合早报》已就卫国广场工程再度延后，以及工程经费等事宜，询问国防部和国家发展部。