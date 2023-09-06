10元筹码当25元下注 男子骗赌场逾4600元判监12周

中国男子偷偷藏起筹码，趁赌场将筹码面值调高后，再以原本价值10元的筹码充当25元筹码在轮盘赌桌下注。男子利用筹码价差，在一个月内于滨海湾金沙赌场骗取4625元，最终被判坐牢12周。

在赌场使诈的男子是34岁的朱晓光（译音）。他面对23项抵触赌场管制法令的罪名，承认其中八项，余项交由法官星期三（9月6日）下判时一并考虑。

法庭文件显示，被告涉及的轮盘骗局叫“Colour-Up”骗局。“Colour-Up”是赌场专业术语，指的是将较低面值筹码换成较高价值筹码。

根据赌场运作模式，赌场的每个轮盘赌桌都有各自的一套颜色筹码，每个筹码会标记桌号。玩家须要在赌桌上购买筹码，同桌的不同玩家则会被分配到的不同颜色的筹码，让他们下注。

筹码的面值，会根据桌旁屏幕上显示的最低投注额来决定，面值介于2.50元至50元，周末的最低投注额通常会比平日来得高。赌场有规定，所有玩家必须在离开赌桌之前，将持有的所有筹码兑现，不得保留。

根据案情，被告在2023年4月发现颜色筹码在平日和周末的面值有所不同。他萌生贪念，决定利用筹码面值的调整趁机捞钱。

为了确保颜色筹码无误，被告会在平日买入并保留八至14个不同颜色的10元筹码，周末上赌场时才利用这些筹码下注，这些筹码的面值当时已经调高至25元。

被告会先买进一些25元筹码，然后私下藏起，并把面值较低但颜色相同的筹码掺杂其中。这也意味着，被告每用一个面值较低的筹码下注，就从赌场骗取了15元。

被告的行径一直没被察觉，直到赌场点算筹码时才被揭发。赌场当时发现，筹码的总数量在平日会减少，到了周末却增加，因此怀疑有玩家私下藏起筹码。赌场过后通过电眼画面确认了被告身份。

根据控状，被告从5月21日至6月11日先后23次犯案，每次会用九至13个面值较低的筹码，短短一个月就骗得4625元的筹码。被告被捕后并没有做出任何赔偿。

被告目前被关押，他通过视讯出庭，向法官表示自己已经知错。被告也希望能尽早认罪，并恳求法官轻判，让他早日回国重新做人。

考虑到被告是预谋干案等因素，法官最终判被告坐牢12周。