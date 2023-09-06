让创新与科技融入工作流程 建筑环境业推新措施促转型

建筑环境业要转型，须确保创新和科技贯穿整个工作流程。比如，本地越来越多业者在施工前将签署更灵活的合同，或在完工后利用先进摄像头线上进行检查，省时又省力。

国家发展部长李智陞星期三（9月6日）在国际建筑环境周开幕仪式上，宣布业内即将实施的几项新措施。

其中，业界将逐渐以新工程合同（New Engineering Contract 4，简称NEC4）替代传统合同。新合同中的条款让各签署方在施工过程中，能更加灵活应对成本和进展变动。这将促进各方合作，减少不必要的纠纷，进而避免花费时间和资源进行调解。

建设局目前没有强制规定业者使用这类新合同，但李智陞透露裕廊集团（JTC）、陆路交通管理局和建屋发展局等多个政府机构将率先试用。

此外，业界也试用科技改善建筑检查流程。裕廊集团从2021年起，结合三维数据和高科技的360度摄像机，让检查员线上观察建筑结构，以颁发临时入伙证（Temporary Occupation Permit，简称TOP）。

这项工作原本由检察员亲自到建筑工地视察，如今转至线上，不仅更加省时省力，也有助确保所采集的建筑信息更加精准。集团目前有两个建筑已经通过远程线上检查获颁TOP，未来两年计划在旗下超过30个建筑和基础设施项目运用相关科技。

建设局说，类似科技的应用范围很广，可加强行业各阶段的协调、评估和记录等方面工作，提高生产力和效率。

其他新措施包括，新的外劳税框架从2024年1月1日起取代现有的外劳配额后，企业聘请工作准证持有者进行场外工作（offsite work），须支付的外劳税比在场地工作的更低。

场外工作人员可进行制造和装配设计（Design for Manufacturing and Assembly，简称DfMA），也就是先在工厂生产建筑模块再运往工地，由在场工作人员组装。这种方式能减少施工场所需要的人力，鼓励企业采取更高科技和高效率的建筑方式。

工作自动化 助员工专注于高价值工作

建设局也和新加坡劳动力发展局与建筑环境企业合作，重新设计业内常见的工作。李智陞举例说，项目工程师可利用科技在线上远程监工，或把基本工作自动化。这样一来，他们就可以专注于更高价值的工作，如项目策划和数据分析。

李智陞说：“建筑环境业对设计、建造和维持一个可持续、包容和宜居的新加坡至关重要。我们会加大力度向年轻的新加坡人传达这一点。”

国际建筑环境周是亚太规模最大的建筑环境展览之一，参与的海内外展商超过100个。展览9月6日至8日在金沙展览及会议中心举行。