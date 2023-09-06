不顾反对投身幼儿园 只为聆听幼童心声

54岁的王续燕是一所幼儿园的校长，她年轻时当过中学化学教师。在中学执教的六年间，她遇到过叛逆的边缘少年，他们似乎是因为家庭问题而陷入困境。

王续燕当时感到不解，不明白为什么这些孩子自暴自弃、常常逃课，又在课堂上发脾气和顶嘴等。她想了解孩子是从什么时候开始改变的，找寻问题究竟出在哪里。于是，她决定放弃中学教职，转而投身学前教育行业。

这个决定一开始受到家人的反对，因为她的薪水得减半，生活上也得做出调整。但为了寻找心中的答案，王续燕毅然踏上学前教育的道路。

在幼儿园工作初期，王续燕面临一定的挑战，因为幼儿园孩子在智力和独立性方面与青少年存有一定差距。孩童们充满好奇心、玩性，需要更多耐心和指导，就连教他们如何把东西放好，也需花费大量时间。

幸好，王续燕得到了同事和校长的支持，助她克服了种种困难，让她成功融入这个全新的领域，一待就是24年。

王续燕很享受在幼儿园工作，她认为自己的使命就是帮助家长重新认识孩子，帮助孩子认可自己的潜力和能力。

在这期间，她也认识到家长和教师在幼儿成长过程中扮演着重要角色，孩子虽有自己的思想，但需要成年人的丰富经验来引导他们分辨对错。尤其是教导孩子尊重他人，这是最基本的道德价值观。

她说，其实家长和教师也须懂得尊重孩子和聆听他们，才能让孩子在一个正确的轨道上学习。

王续燕也认为，幼儿园教师们之间紧密合作，对于孩童至关重要。多数的教育工作者也都有爱心和耐心，因为两者相辅相成，缺一不可。在一个孩子吵闹的工作环境中工作八至九个小时，没有团队的互相扶持和教师的爱心与耐心，是没办法做到的。