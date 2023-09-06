陈钦亮未申请准证 仍将公开售卖竞选海报

总统参选人陈钦亮来临星期六在勿洛地铁站旁售卖选举海报。他透露自己未申请准证。

陈钦亮星期二（9月5日）首次通过脸书说，他将在星期六（9日）早上到勿洛地铁站和勿洛熟食中心之间的开放空间，售卖自己在总统选举中用过的海报。

他星期三（6日）再在脸书发文，并群发短信给媒体说，他的竞选经理告知可能需要申请临时准证，但他无法确认这点，或是弄清楚如何申请准证。他仍将按计划在星期六贩售海报，并把所得捐给一家回教慈善机构。

陈钦亮也说已致函询问新加坡选举局。他星期三傍晚答复《联合早报》时说：“我没有收到来自警方或选举局的任何答复。”

据《联合早报》了解，总统选举法令没有关于参选人公开售卖竞选宣传品的相关规定。

据条文规定 未取执照不得在场所等进行销售活动

然而，环境公共卫生法令第33节条文规定，在未事先取得执照的情况下，人们不得在任何街道或街道的一部分，或任何场所或公共场所，兜售、销售或陈列任何食品或商品，也不得设置或使用任何摊位、桌子、展板、车辆或容器来进行上述兜售或销售活动。

无法获得总统候选人合格证书的商人吴振华，8月26日在如切一带义卖为参选总统所准备的宣传物品。这场义卖会为非营利组织Secondmeal筹到近4700元，可为弱势群体提供近1200餐饭。

与此同时，陈钦亮星期三也在脸书发文说，他已咨询律师，讨论能对总统选举期间抹黑和诽谤他的数十个人采取哪些法律行动。

陈钦亮说，他的律师认为，给他贴上种族主义者标签的言论，以及因他常发“美女”贴文而贬低他的言论，属于诽谤。

职总英康前总裁陈钦亮在本届总统选举中获得13.88%选票。