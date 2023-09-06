青年投身社区护理回馈社会 用方言跟年长者沟通

现年25岁的余俊毅，从小父母离异，由奶奶一手带大。或许因为如此，他对老人家特别有怜悯之心，多年来当义工关怀年长者，如今更决定在毕业后投身社区护理领域，照料更多有需要的乐龄人士。

护联中心星期三（9月6日）举办颁奖礼，颁发社区护理人力资源发展奖（Community Care Manpower Development Awards）以及社区护理卓越奖（Community Care Excellence Awards）给500多名社区护理人员。余俊毅是人力资源发展奖的140名得主之一。

余俊毅14岁时跟着朋友到乌敏岛当义工，负责在森林和海岸巡逻，做各种野生动物的调查。后来接触社区与医院的义工后，余俊毅便到广惠肇留医院协助执行健康检查，以及分发生活必需品给弱势群体。

做义工的过程中，余俊毅对医疗行业产生兴趣。他先后攻读药剂与物理治疗学系，并计划在新加坡理工大学完成学业后，加入广惠肇留医院，成为一名物理治疗师。

余俊毅说，他最大的成就感是有机会参与患者的康复过程。因为他的成长背景，余俊毅特别关心年长者，由于他从小就跟着奶奶用福建话和客家话沟通，使得他与年长者沟通无碍。他说：“投身社区护理领域，是我回馈社会的一份心意。”

护联中心表彰优秀护理人才

护联中心从2017年起颁发社区护理人力资源发展奖，通过奖学金资助社区护理人员报读课程自我提升。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞出席颁奖礼时指出，随着新加坡加速老龄化，本地将面临各种挑战，包括与其他国家竞争有限的医护人才。她说，护理人员必须提升技能，以满足日益复杂多样的病人需求，或学习如何与其他国家的医护人员合作，提高工作效率。

护联中心星期三也颁发社区护理卓越奖给378人，以表彰他们对社区护理领域的贡献。

42岁的杨志伟是奖项得主之一，他目前在卫理公会福利服务（Methodist Welfare Services）担任首席医疗社工。

在杨志伟的带领下，社工团队专门照顾病患与看护者的需求，包括让病患了解预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP），提前为临终护理规划做好准备。