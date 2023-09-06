义工上门收物品 助长者为环保尽力

本地企业和机构在乐龄人士居多的社区试行新计划，义工挨家挨户收集可回收物品，让行动不便或很少出门的年长者也能为环保出一分力。

名为“我们一起回收”的社区环保计划由亚太酿酒厂（Asia Pacific Breweries Singapore）、狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）和零废新加坡（Zero Waste SG）共同推出，并率先在女皇镇美玲街试行，从8月试行至11月，目的是让年长者积极参与，为本地的绿色与可持续发展作出贡献。

料惠及1000名年长者

在这项计划下，亚太酿酒厂和狮子乐龄之友协会将为女皇镇区的11座组屋提供上门收集塑料、纸张和玻璃等可回收物品服务，每两周一次。这些组屋的居民以年长者居多，预计惠及约1000名年长者。

此外，零废新加坡也会在狮子乐龄之友协会的活跃乐龄站举办各种教育讲座和手工作坊，传达有关回收的相关知识。

负责女皇镇基层事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆，星期三（9月6日）在“我们一起回收”计划的启动仪式致辞时说：“每10个女皇镇居民中就有三人是乐龄者，我们须要想办法如何能够跟企业、社区机构等一起合作……让乐龄者在安享晚年的当儿，为社区尽一分力。”

蔡瑞隆说：“一些乐龄者很节俭，他们都会说‘可以修的就修，不用丢掉’，因此我相信乐龄者可以采取行动，在环保这方面做得更多。”蔡瑞隆也是文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长。

零废新加坡执行总监陈慧玲受访时告诉《联合早报》，他们在路展、调查及观察时发现，有些年长者因行动不便，或对环保了解不多，所以不太参与回收计划。这项计划希望能够让更多年长者积极参与回收和环保的活动。

狮子乐龄之友协会活跃乐龄站部门主管翁英玲受访时也说，义工挨家挨户收集可回收物品时，能够与这些行动不便或很少外出的年长者交流，让他们知道自己也是社会中重要的一部分，也能为环保尽力。

女皇镇居民蔡喜敬（64岁，退休者）受访时说欢迎这项回收计划的推出，认为这能帮助不方便下楼的年长者，也会使回收情况更理想，包括避免物品中参杂污染物。“我曾几次看到楼下的蓝色回收箱参杂了污染物，都不敢将可回收的物品投进去。”

据了解，第一次上门回收物品服务于8月28日举行，义工在三个小时的活动中，收集大约235公斤的回收物品。