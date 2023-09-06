万国小贩中心11月运营 38摊位提供优质小贩美食

万国小贩中心将在今年11月投入运营，预计将有38个摊位，为附近居民提供平价餐饮服务。

万国小贩中心位于盛港康埔桦虹（Compassvale Bow）70号二层，即万国地铁站上方的盛港汇购物中心（Sengkang Grand Mall）内。

根据小贩中心的官方网站介绍，万国小贩中心营业时间预定为早上7时至晚上10时，旨在为公众提供物美价廉的优质小贩美食，让他们享有干净整洁、充满活力的用餐空间与愉悦的小贩美食用餐体验。

据了解，小贩中心设有38个熟食摊位，可提供多达720个座位，其中包含500多个固定座位和200多个可移动座椅。

万国小贩中心摊位的申请期限已于星期一（9月4日）结束。如果接下来有摊位空缺或开放申请的信息，当局会在小贩中心的官方网站上公布。

目前网站并没有公布小贩中心开幕的具体日期。

盛港居民李玉（21岁，学生）非常期待新的小贩中心开幕。她说：“我喜欢尝鲜，已经迫不及待想品尝新小贩中心的美食了。多一个小贩中心，我们平时用餐也会有更多选择。”

万国小贩中心将由肥雄旗下社企经营

万国小贩中心将由肥雄集团旗下的社会企业经营，肥雄集团拥有Encik Tan、EAT、Let’s Eat!、鼎记、南记等餐饮品牌，万国小贩中心是肥雄社会企业所经营的第二个小贩中心，第一个是位于茨园民众俱乐部的茨园小贩中心（Ci Yuan Hawker Centre）。

肥雄社企希望通过小贩中心向公众展示本地的小贩文化，协助小贩行业的可持续发展。

万国小贩中心会是第一个在反对党选区盛港集选区内的国家环境局小贩中心。