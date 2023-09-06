王宝森堂表兄弟“Y” 逾亿元资产遭起获

查案人员的呈堂宣誓书揭露，被告王宝森与一个涉案人“Y”是堂兄弟或表兄弟，“Y”目前在潜逃中，并且有超过1亿元的资产已起获；新加坡警方正寻求外国执法单位提供情报，了解“Y”在海外的下落与活动。

除了苏海金，控方星期三（9月6日）针对其余九个被告各提呈一份来自查案人员的宣誓书，申请将九人还押候审。

控方针对王宝森提交的宣誓书中提到，王宝森的堂兄弟或表兄弟“Y”是涉案人之一，警方已起获或对此人名下超过1亿元的资产发出禁止处置令。

与第三方有联系 王宝森潜逃风险高

根据宣誓书，王宝森持有柬埔寨和瓦努阿图的护照，同是外籍人士的妻子持就业准证在新加坡居留，王宝森因此凭着眷属准证留在新加坡。被告妻子自称在一家公司担任投资顾问，但调查显示，设立公司的主要目的便是为了让她在新加坡获取就业准证。

另外，王宝森的父母和兄弟都住在中国，并未在新加坡扎根，因此他有很高的潜逃风险。证据显示，王宝森与第三方有联系，这些人可能直接或间接协助他潜逃。

查案人员在针对苏宝林的宣誓书指出，当查案人员录取有关苏宝林和苏海金两人关系的口供时，苏宝林的口供前后不一致，试图对两人的联系轻描淡写。

然而，调查发现苏宝林与苏海金在金钱上有密切来往，而且涉及巨额资产，包括苏海金名下有两套坐落在美芝路，总值约228万5000元的房产，其实是由苏宝林在2021年付款买的。

宣誓书也揭露，苏宝林在2022年和苏海金以及另外两人合资购买游艇，并且放在另一个人的名下，而这三个涉事人在调查展开前后陆续离开新加坡。

控方指出，苏宝林面对的其中一项控状，指他伪造一份“收入申报证明”，自称是一家公司的执行董事，作为资金来源的支持文件提交给花旗银行，但实际上他并非公司执行董事或股东。

苏宝林面对的另一项控状，也有证人和证据表明，他与一名叫王启明的男子安排套现所持有的加密货币，并把与之等值的65万7980元款项存入他的渣打银行户头。两人串谋伪造一份被告与另一人的“借贷合约”，提交银行作为这项转账的支持文件。

庭上揭露，王启明在案发时是花旗银行的雇员，目前人在新加坡，并接受警方问话，获警方保释（police bail）。

花旗银行发言人答复《联合早报》询问时说，王启明已在2022年4月离职，不再是银行职员。

另外，苏宝林2013年在中国厦门购买一套价值1100万元人民币（约205万新元）的公寓，且拥有国外收入，这表明他有能力在新加坡以外获得舒适的居所。来自中国的苏宝林也持有柬埔寨和瓦努阿图的护照，与新加坡以外的至少三个国家有联系。

因此，查案人员在宣誓书中总结，苏宝林有很高的潜逃、与他人串谋或破坏证据的风险。