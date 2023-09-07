一段段口述经历 拼凑《我们》走过的路

作为《联合早报》百年报庆的重点项目之一，《我们——联合早报口述历史》一书，聚焦于回看与补写《联合早报》走过的路。

《我们》荟萃50名退休报人与前报人的口述经历，通过文字梳理与内容编纂，拼凑属于早报与早报人的故事，并希望能吸引读者上专网了解访谈的完整内容。

《我们》的编辑团队与时间赛跑，送印前，多次校审修饰。（白艳琳摄）

精选50篇访谈 勾勒报人身影

这本书的编务工作前后历时10个月，从2022年10月开始，到2023年7月送印。当中最具挑战的部分，要属50篇访谈内容的筛选。编辑团队从早报百年报庆重点项目之一——“口述历史项目”的访谈音频和抄录，以及报人多年来接受国家档案馆的访问中，摘录与编辑内容，在呈现早报和新加坡华文报业发展历程的同时，为老报人的事迹留下笔墨。

《我们》主编、《联合早报》副总编辑郭思满受访时说：“我们从庞大的访问资料中整理、归纳出报人们的特点，例如林春兰在报馆大半辈子做的是学生刊物，我们整理她的访问时，不能忽略她办学生报这一块。理出人物特点后，我们把这些记忆串连起来，以报人的一段段故事，拼凑出报业的一段段历史，通过报人的故事加强可读性，让人轻松阅读。”

时代背景折射历史 后辈访员不改其志

《我们》全书400页，50名报人的访谈分章在报业发展史的“起”“承”“转”三个重要拐点上。每一篇章节，都以相关年代的本地华文报业历史概述为开篇，引导读者认识当代背景；每一篇报人访谈，都以同为报人的后辈访员侧写访问观察与心情为结尾，呈现华文报业承前启后的脉搏。

华文媒体集团将《联合早报》早年每一天的报纸按年份装订成册，收藏在内部资料室里。图为《我们》项目的摄影协调、早报摄影记者白艳琳翻拍早报的报章版面。（郭颖轩摄）

除了内容编写与校审，《我们》的编务也包括图片收集与整理，以及版面设计与编排。负责全书设计工作的华文媒体集团视觉部主任陈聪明说：“为这本书装帧的最大挑战，是要提炼出一套即简约又可代表早报文化底蕴的设计，与此同时能勾起老报人和读者的集体回忆。”

50名报人忆述 补白报业历史

尽管《我们》无法完整还原早报一世纪的发展全貌，但50名报人的忆述，能为相关报业历史补白。

郭思满说：“《我们》这本书可以说提供了导读，让人看见报业数十年来的变化。看了书，若要进一步了解某位报人，可以在早报特制网页上聆听报人的精彩访谈音频、细看访谈抄本全文。”