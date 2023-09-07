拥车证三车组成价连续三轮创新高

拥车证供需失衡，再加上一些奖励和税收政策明年调整，推高购车需求，导致三大汽车组别的成价延续涨势，大型及豪华车组和公开组成价更是连续三轮刷新纪录。

9月首轮拥车证公开投标活动星期三（9月6日）下午结束，大型及豪华车组（B组）成价上升4999元（3.8％），首次突破13万元，报13万4889元。

一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价增加6000元（4.6％），报13万7000元。

这是B组和E组继上个月两轮投标活动后，再度创新高。

应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证成价上涨1000元（1.0％），报10万1000元。货车和巴士组（C组）成价上升88元（0.1％），报8万2889元。

本轮拥车证成价唯一下跌的电单车组（D组），下降501元（4.4％），报1万零901元。

汽车组别拥车证成价难以回落

受访车商认为，直到年底，汽车组别拥车证成价都很可能继续上涨或是保持现在的高价位，不会下降。

豪华电动车品牌极星的董事经理孙光英说，随着部分车辆相关的奖励和税务计划明年结束或调整，加上消费税将提高至9％，更多买家赶在年底或之前购车，以避开额外费用。

其中，可让纯电动车买主获得最多2万元回扣的电动车附加注册费优惠计划今年底结束，增强版车辆减排税务计划明年则收紧各等级的污染物质排放标准，意味着更多传统内燃式引擎汽车买家可能须支付附加费，政府也暂未透露低排放等级车辆所能获得的税务回扣是否有调整。

汽车集团主席梁南兴则提到，明年起所有乘用车全面改用全球统一的轻型汽车排放测试规程（Worldwide Harmonised Light-duty Test Procedure，简称WLTP），有些车型到时无法在车辆减排税务计划下获得回扣。“很多车商面对市场压力，必须今年清掉这些货。”

WLTP由欧盟制定，以更严格的方式检测耗油量和二氧化碳排放量，也更贴近实际驾驶情况和习惯。

拥车证供不应求

另一方面，拥车证持续供不应求，也导致成价难以回落。

孙光英说，尽管8月至10月B组和E组的拥车证配额略增，整体数量仍非常少。“任何时候，只要有车商推出路演促销，或是新车型发布后订单激增，需求很容易就远超供应，使成价不断上涨。”

梁南兴说，丰田Alphard和Vellfire豪华多用途汽车还未在新加坡上市就大受欢迎，代理商相信已收到几百张订单，而B组和E组加起来只有约600张配额，完全不够。

此外，他认为，临近年底一些车商开始拼业绩，以及本地两个宝马代理商竞争激烈，都推高了成价。“拥车证配额很少，车商的订单数量就少，成价又大涨，车商每个月要亏大本。”

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺对本轮成价上涨感到惊讶，尤其是因为投标数量少于上一轮。“展销厅现在都很安静，有些买家不急需新车，就等到拥车证成价回落后才买车。”

黄成顺猜测，拥车证现在主要是豪车买主，以及私召车和共享汽车等业者在投标。“这些机构必须买车放在路上赚钱，所以不会等。”