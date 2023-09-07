我国税收达686亿元 公司税增幅最大

我国税收在冠病疫情后连续第二年攀高，2022财年增79亿元或13.1%，达686亿元。为税收增长做出最大贡献的是公司税。

新加坡国内税务局说，686亿元税收相当于政府总经常收入的75.4%，以及新加坡国内生产总值的10.7%。

根据税务局星期三（9月6日）发布的2022财年年报，多数税种的税收取得增长，反映冠病疫情结束后的经济复苏。

企业收入强劲推高公司税税收。79亿元的总税收增长中，公司税增幅占比最大，达49亿元。

公司税上财年达到231亿元，占总税收约三分之一（33.7％），其次是个人所得税（22.6％）和消费税（20.5％）。

图表／李利群

消费税增加15亿元，是消费增加和国际访客回弹所致。个人所得税也因个人收入较高而增加13亿元。

当局也强调，个人所得税税收的83%来自年收入超过15万元的纳税人。

消费税今年1月1日上调一个百分点至8%。由于2022财年的时间范围是从去年4月到今年3月，税务局年报只收录了消费税增加首三个月的额外税收。2022财年大部分税收仍是得益于2021财年的经济复苏。

印花税税收则下跌8亿元或12%，原因是交易量较前一年有所下滑。

与此同时，欠税率维持在低水平。根据税务局年报，截至今年3月31日，所得税、消费税和房地产税在2022财年的拖欠总额为3亿6310万元，欠税率是0.59％，低于2021财年的0.64％。

欠税率最高在2018财年，达到0.87％，过后逐年下跌。

税务局也在上财年审计和调查了9019起案件，追讨回约4亿9900万元的税款和罚金。

税务局上财年向企业发放46亿元补贴

配合年报出炉，税务局同天发文告说，当局征收的税款用于支持我国经济和社会计划，实现高质量增长和包容社会。在征税之外，税务局也向逾12万家企业发放46亿元补贴，支持他们聘请本地雇员和提高新加坡人的薪资。

例如，当局通过招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive），拨款27亿元支持逾6万8000家企业聘请本地雇员。2020年9月至今年3月推行的招聘奖励计划，是疫情期间的特殊措施。企业每增聘一名本地雇员，政府就承担他们的部分月薪。

税务局也通过加强后的渐进式加薪补贴计划，拨款10亿元支持逾7万名雇主为低薪雇员加薪，由政府资助更高比率的加薪额。

此外，当局在年长员工就业补贴计划下，向逾9万5000名聘请新加坡人的雇主发放3亿1900万元，助他们应对因退休和重新雇佣年龄提高而导致的成本增加。

税务局也在小商家复苏津贴计划（Small Business Recovery Grant）下发放1亿3600万元，在去年6月向逾4万1000家受防疫限制影响最严重的小商家提供一次过的现金补贴。

聊天机器人助纳税人处理缴税相关事务

为提供更无缝和个人化的服务，税务局近年逐步推出新的数码工具。

例如，纳税人能用今年2月推出的虚拟智能聊天助手，查询未缴税款、缴款状态，以及清算税务表格（称为IR21表格）的申报状态，并立刻获得答案。

这款聊天机器人也可处理各类请求，如付款、重新启动财路（GIRO）付款，以及豁免税务逾期申报费和迟缴罚款等。

随着ChatGPT这类生成式人工智能聊天机器人的发展，税务局也正与新加坡政府科技局合作，将机器人逐步升级到新版本，能更好地理解用户的用意和更细的询问。