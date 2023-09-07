亚细安吁应促进有利南中国海行为准则磋商环境

亚细安国家强调应促进有利《南中国海行为准则》磋商的环境，各国也欢迎有助缓解紧张局势和降低意外、误会、误判风险的实际举措。

根据星期三（9月6日）下午发布的第43届亚细安峰会主席声明，东南亚国家在南中国海局势相关段落中提到，一些亚细安成员国在此次会议上就这片海域上的“填土工程、活动及严重事故”表示关注。

各国也重申，有必要增进互信，在可能使情况升级的活动上保持克制，以及避免采取任何使事态复杂的举措。

中国8月28日发布“2023年版中国标准地图”，地图上标注的10段线覆盖九成南中国海海域，引来马来西亚、越南和菲律宾等对该片海域也有主权声索的国家驳斥。

主席声明没有明确提到此事，但亚细安国家强调，有必要“维持和促进有利《南中国海行为准则》磋商的环境，并欢迎有助减缓紧张局势和意外、误会、误判风险的实际举措”。

亚细安秘书处星期二（5日）晚上也发布领导人在会上采纳的一系列决议文件，其中，各国就应对危机并加强粮食安全和营养发表领导人宣言，提到亚细安将探讨设立成员国以在地资源为基础的粮食储备（Local Resource-based Food Reserve，简称LRBFR），并鼓励每个成员国加强自身的粮食应急储备。

东南亚国家也签署《第四份亚细安宣言》（ASEAN Concord IV），承诺全面落实《2025年亚细安共同体愿景》，并朝制定《2045年亚细安共同体愿景》努力，以建设坚韧、创新、富有活力、以人为本，并“能预见机遇和应对新出现和未来挑战”的亚细安。

在另一份宣言中，亚细安领导人承诺，加强本区域作为经济增长主心骨的地位。各国同意，在卫生、气候与灾难、粮食体系、能源体系、宏观经济与金融稳定、供应链联通和机制设计上，加强亚细安应对日后冲击的韧性。