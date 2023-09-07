两部长申请用脸书发诉状给李显扬

已故建国总理李光耀的次子李显扬人在英国，代表内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生的律师团认为，到英国递送诽谤案的传讯令状“不实际”，已向高庭申请通过脸书Messenger发出。

以高级律师文达星为首的文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers）三人律师团，上周一（8月28日）在替代传递（substituted service）的申请中说，脸书Messenger将是通知答辩人的有效方法，届时诉状将以便携式文件格式（PDF）发送到李显扬的脸书个人主页，一旦发送将视为“良好且足够”（good and sufficient）的传递。

发起官司的起诉人若无法当面把诉状交给答辩人，可申请使用替代传递，包括把法庭文件贴在答辩人的住家大门、以电邮发出或在报章刊登通告等。

《联合早报》上周五（9月1日）独家报道尚穆根和维文入禀高庭起诉李显扬诽谤，指李显扬就他们租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房，于今年7月23日发表不实且具诽谤性的脸书贴文。

律师信要李显扬付两部长各2万5000元

根据查阅的法庭文件，两名部长的代表律师7月27日通过脸书Messenger发律师信给李显扬，要李显扬撤除脸书贴文和相关回应，并在脸书上载道歉贴文，时长为四周。

律师信要李显扬支付两部长各2万5000元，两部长将充作慈善。律师信表明两部长如果采取法律行动，2万5000元只会是他们可得显著赔偿的一小部分。

律师信的书面回应期限订在7月31日，并要李显扬最迟在8月1日执行律师信的要求。

李显扬两天后（7月29日）在脸书说，他从英国发的贴文只是陈述了新加坡和国际媒体已经广泛报道的事实。如果尚穆根和维文认为他们确实有理，就应该在英国起诉他。

代表尚穆根和维文的律师8月2日正式入禀，并在8月14日申请把诉状发到“任何可找到李显扬的地方”。

高庭两天后（16日）批准申请，但文达星律师事务所在8月28日提出上述替代传递。

尚穆根和维文各提呈31页的宣誓书，并各附上约730页的支持文件。

两部长在宣誓书中指新加坡才是最适合审理的诉讼地，因为他们是住在本地的新加坡部长，在本地是知名人士。

他们说，李显扬的脸书有8万9000名追随者，构成诽谤的贴文与新加坡事件有关，被不同的新加坡人看到，重损他们的名声和品格。

高庭一般民事诉讼的索偿金额从25万元起跳。两部长的诉状一旦成功发出，李显扬有21天的时间提交应诉书。