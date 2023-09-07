亚细安与日本关系提升至全面战略伙伴

日本与亚细安的关系进一步提升，成为亚细安另一个全面战略伙伴，是三年里第五个与亚细安的关系提升到这个级别的国家。

在星期三（9月6日）举行的第26届亚细安—日本峰会上，双方采纳建立全面战略伙伴关系的联合声明，再次肯定了亚细安与日本根据互信、互重、互惠和平等的合作进一步加强关系的努力。

亚细安2021年与中国和澳大利亚建立全面战略伙伴关系，美国和印度则在去年将它们与亚细安的关系提升至这个级别。

出席峰会的李显龙总理在发言时说，全面战略伙伴关系能让亚细安和日本拓展联系。他建议双方在三方面展开合作。

首先，在网络安全和数码经济方面，双方应继续努力，实现开放、包容、可相互协作的数码生态系统。

在气候变化和绿色经济方面，李总理对日本的亚洲净零碳排共同体倡议表示欢迎，并肯定这将促进亚洲碳服务价值链的发展。

至于互联互通领域，李总理认为亚细安和日本应寻求谈成互惠互利的亚细安—日本航空服务协议，也应在基础设施发展与融资上合作。

新加坡将在明年8月的亚细安外交部长会议上，从泰国手中接过亚细安—日本对话伙伴关系协调国的棒子。

日本将在六领域 与东南亚加强合作

日本首相岸田文雄星期三也出席了在亚细安峰会场边举行的亚细安—印度太平洋论坛。他说，日本将在交通基础设施和海上巡逻等六个领域，给予东南亚国家更多支持并加强合作。

“我们将在政治、安全、经济、文化和社会领域开展广泛的合作。”

岸田文雄说，未来三年，日本将在这六个领域为5000名人员提供培训，内容涵盖网络空间等。其中，日本将帮助东南亚国家培训海岸警卫机构和海警人员，并提供巡逻船只，以帮助提高东南亚国家的海上执法能力。

日本也会继续在建设港口、公路、铁路和机场等交通基础设施方面与亚细安进行合作，提供日本的技术和知识。

岸田文雄也说，在经历冠病大流行和俄罗斯入侵乌克兰后，日本将强化与东南亚地区的供应链韧性，以确保商品流通稳定和粮食安全。

日本政府将于12月在东京举办纪念日本和亚细安启动交流50周年的峰会，并与亚细安各国领导人会面。日本共同社此前报道，日本希望开展不同于中国的外交，以提升在东南亚地区的影响力。