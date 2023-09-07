18亿元洗黑钱案过堂 10被告须继续还押

18亿元洗黑钱案件星期三（9月6日）过堂，控方申请九名被告不准保释候审，案件审理期间须一直还押监狱。第10被告苏海金则加控持有近406万元赃款的罪状，同时被令还押医院或樟宜监狱医疗中心多八天，以协助调查工作。

早上听了控辩双方的庭上陈词后，国家法院法官蔡玉珠下午批准控方对其中两名被告苏宝林（41岁）和王宝森（31岁）的无保释申请。法官认为，两名被告一旦保释在外，可能与他人串谋，而且两人都存在“真实且高风险”的潜逃可能。

法官指出，王宝森没有在新加坡扎根，妻子与其他家人都在国外，他与被警方通缉的涉案人“Y”也是亲戚关系；而持有两个不同国家护照的苏宝林在中国拥有公寓，具备移居外地的能力，即使家人在新加坡，也不意味着他不会弃保潜逃。同时，两人都面对属于不可保释的控状，按照法律，举证说明被告为何应获得保释的责任落在辩方身上。

至于另七名被告，个别代表律师告诉法官，他们很迟才收到控方为无保释申请提呈的查案人员宣誓书，需要更多时间准备辩方回应与陈词，希望法庭能展期审理相关申请。法官将这七人的案件展期至9月14日或10月18日过堂，到时候决定是否谕令这七人不准保释候审。

七人分别是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）、苏剑锋（35岁）和王水明（42岁）。其中，张瑞金和林宝英为同居情侣关系。庭上揭露，在案件下次过堂之前，原本还押在中央警署的这七人，将改为还押樟宜监狱。

8月16日爆出规模惊人的洗黑钱案，相信是本地近年来涉款金额最大的犯罪活动，涉案资产从当局最初公布的10亿元，如今已增至超过18亿元。同天晚上，10名被告被控上法庭，案件之后陆续在8月23日和30日过堂。上一次过堂时，除了苏海金以外的九名被告都被加控一至四项罪名，这些罪名包括持有赃款、用非法所得购买豪华车辆，以及伪造文件意图欺骗等。

至于苏海金，他被捕当天因从阳台跳下后骨折，还押于樟宜综合医院动手术和接受治疗。苏海金原本只面对一项拒捕控状，控方星期三对他加控第二项控状，指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款，存于大华银行的户头中，他这么做抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。

主控官黄俊婷副检察司指出，因苏海金受伤的缘故，当局损失了调查时间，包括过去三周的还押期间，有六天至七天无法与苏海金录口供。由于苏海金和妻子被起获的资产多达1亿6000万元，当局仍有大量调查工作需要完成，为此申请将他还押医院或樟宜监狱医疗中心多八天，以协助调查工作。

法官向控方确认继续还押有助于取得当局取得更多线索后，批准苏海金还押多七天，苏海金的案件将在本月13日再次过堂。王宝森的案件则展期至下个月4日过堂，苏宝林的案件同一天举行审前会议。

与之前过堂时一样，星期三的洗黑钱案在国家法院的4A庭室进行，这个庭室向来审理所有首次提堂，以及未进入认罪或审前会议阶段的案件。昨天，法庭罕见将所有其他案件安排到其他庭室审理，让4A庭专注审理洗黑钱案。出庭的控方团队有至少七名主控官，由不同主控官负责不同被告的案件。庭上也可见10多名公众，相信是被告的亲友。

本次还押候审与之前还押申请有何不同？

在长达三小时的过堂聆讯上，控方陆续向法官申请将九名被告还押候审不准保释，并且为各别被告提呈一份来自查案人员的宣誓书，以说明有必要还押的理由，包括被告有潜逃、串谋和毁坏证据的风险等。

这次的不准保释申请与过去三周的还押申请不一样。之前，控方是援引刑事诉讼法第238（3）节条文，申请将所有被告还押中央警署协助查案工作。根据这项法律条文，如果认为继续还押被告将有助于为案件取得更多证据，法庭可谕令被告还押助查，每次申请的还押期限不可超过八天。

这一次，控方没有援引上述条文，而是申请不让被告在案件审理期间获得保释，被告在这期间将还押于监狱，直至案件审结。