最高领导人虽没出席 中美向亚细安释放积极信号

中美最高领导人没出席亚细安峰会，在外界揣测大国是否重视与东南亚的合作之际，两国高层不约而同强调与亚细安的关系，发出积极信号。

亚细安—美国峰会和亚细安—中国峰会星期三（9月6日）举行。由于美国总统拜登和中国国家主席习近平早前已确定不出席本届亚细安峰会，分别由副总统哈里斯和国务院总理李强率团，引发外界议论此次峰会不受这两个大国重视。

过去，中国历来是派总理出席亚细安峰会。拜登去年出席在柬埔寨的峰会，今年则绕过亚细安峰会，直接到印度出席紧接亚细安峰会登场的二十国集团峰会，再到越南访问。

东道主印度尼西亚总统佐科在星期三下午的亚细安—美国峰会上致辞时指出，亚细安与美国的合作“只有在释出维持区域和平与稳定的坚定承诺时才能实现”。他也呼吁美国通过“包容、实质的合作”，为打造和平、稳定、繁荣的印太地区发挥积极作用。

重视印太事务 华盛顿将设美国亚细安中心

哈里斯在会上致开场白时，强调亚细安在美国印太事务中占据中心位置，美国也致力于支持亚细安核心地位。

“我们对印太地区的共同愿景高度一致。我们共同致力于维护国际规则规范，以及在缅甸危机等紧要的国际和区域课题上的合作。”

哈里斯说，美国会继续向缅甸军政府施压，促使军方停止暴力，释放被不当拘留的人士，以及“重新确立缅甸通往包容民主的道路”。美国也会继续支持亚细安的五点共识和平计划。

任内第三次出访东南亚的哈里斯强调，美国和亚细安的关系已在拜登政府任内拓宽。

哈里斯还宣布，美国将通过公共部门与私企的合作，在华盛顿设立首个美国亚细安中心。中心将促进美国与亚细安的官方联系，并为两地人民、企业、学术机构之间的进一步交流提供支持。

李强：构建更紧密的命运共同体

李强在同日上午的亚细安—中国峰会上追溯，自中国提出建设更为紧密的中国—亚细安命运共同体以来，双方“在世界百年变局中成功走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路”。

他为构建更紧密的命运共同体提出四点建议，包括携手打造经济增长中心、推进新兴产业合作、维护地区和平安宁，以及扩大人文交流。

李强星期三下午出席亚细安加三峰会时也说，各国须妥善处理分歧和争端，“当前很重要的”是反对选边站队、集团对抗、新冷战。