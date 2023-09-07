李总理：中美须展现领导力 处理影响全球课题

中美之间若出现误判，可能把本区域推向严重冲突。李显龙总理说，中美两国必须展现领导力，来处理一系列正影响所有人的全球课题。

出访印度尼西亚雅加达的李总理星期三（9月6日）在出席亚细安领导人分别与中国国务院总理李强和美国副总统哈里斯举行的亚细安—中国峰会和亚细安—美国峰会时，反映了东南亚国家对中美关系走向的担忧。

李总理在下午的亚细安—美国峰会上发言时说，在地缘政治处于纷乱阶段的当前，美国扮演的角色更是至关重要。

他指出，东南亚国家关注的是，中美一旦发生误判，可能把本区域推向严重冲突。

李总理：南中国海是共享资源 应维护所有国家飞行航行权利

南中国海是本区域潜在的闪燃点之一。李总理说，南中国海是各方共享的资源，各方应继续维护所有国家航行和飞行自由的权利。

面对眼前的地缘战略局面，亚细安的应对方案是加强与所有大国的关系。李总理说，亚细安和美国能通过《亚细安印太展望》这个重要框架扩展和深化合作。

在上午的亚细安—中国峰会上，李总理指出，本区域高度关注中美关系走向。

“亚细安（在这个问题上）有直接利益，因为紧张关系很容易激起本区域既有的闪燃点，损害我们所有人几十年来享有的和平、繁荣和稳定。”

李总理：中美继续对话 层级建立战略互信至关重要

李总理说，中美两国继续对话、在所有层级建立战略互信，争取加大合作，至关重要。中美两国必须展现领导力，处理一系列影响所有人的全球课题。

在亚细安与中国的关系上，李总理指出，双方应继续根据《亚细安印太展望》的四个重点领域，展开实质合作，以建立互信和应对具挑战性的课题。

李总理进一步指出，亚细安和中国持续在南中国海课题上接触，维持区域的和平与稳定。

他说，双方应该加大力度，谈成符合1982年《联合国海洋法公约》等国际法公认原则，及保障各方权益的《南中国海行为准则》。