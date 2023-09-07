“局外人”拍摄“新闻捕手”日常 砥砺前行终破茧

在信息爆炸的时代，新闻工作者面对更多挑战。不只要快，更要确保贯彻求真的精神。追求真相和追求速度，不时存在冲突，两者之间要如何取舍？在新闻的载体已改变、呈现新闻的方式也转变，甚至受众接收新闻的方法也不一样时，什么是新闻行业里的不变？

配合百年报庆，《联合早报》团队希望通过影像叙述关于“我们”的故事，聚焦当下、回顾过去、展望未来，发掘推动历代新闻从业员不断耕耘前进的动力。

去年底开始，早报内部就进行多番讨论，最终决定交由外部制作公司负责视频系列的编采与制作。让“局外人”来看新闻工作者，把记者的“日常”幕后点滴呈现在公众面前。

习惯站在幕后的新闻团队，这一次走到镜头前，分享工作点滴。从发掘新闻、找出新闻人物，到采访写稿、拍照制图，以及设计版位编辑内容…… 新闻工作者将带观众走进“我们”的世界，一探每个环节所遇到的挑战和困难，第一手体验“做新闻”的过程。《新闻捕手——我们》系列共五集，分别突出五个不同主题：“惊蛰”“砥柱”“无边”“理念”“破茧”。

韩咏梅：续写未来 让“我们”述说抱负

执行总编辑韩咏梅说：“我们用《世纪早报》记录100年来早报走过的路，而该用什么方式描述当下、续写未来？我们决定制作一套视频，让现在的早报人述说理想与抱负，于是有了《新闻捕手》，这个关于‘我们’的系列。”

每一集的内容聚焦在近30年来的一些重大新闻事件，从《联合早报》如何报道它们，折射出贯彻始终的精神。例如首集“惊蛰”，主要探讨冠病和沙斯两个疫情肆虐期间，记者和摄影记者如何在自身安全与媒体责任之间平衡取舍，并在关键时期为读者解析信息，以他们最容易理解的方式呈现报道。

身为新加坡华文媒体，早报也有推广华族文化的责任。第二集“砥柱”中，观众可以看到早报作为本地华文文化的重要支柱，如何不断走入社群，通过各项活动了解读者，并积极展开双向讨论，以更好地了解华社，也反映华人群体的看法。

从新加坡人的视角出发，观察世界各地的局势，这是早报报道国际新闻的理念。从上世纪90年代开始，《联合早报》陆续外派记者到中国大陆、香港和台湾，也在韩国及日本有通讯员。此外，配合“俄乌战争一周年”专题报道，早报也派出从新加坡出发的团队远赴毗邻乌克兰的波兰实地采访。

每集视频于每周三 早报网与应用社媒上线

第三集强调“无边”，正是要反映早报团队的新闻采访如何突破边界限制，让我们的影响力走出国门。

坚持报人的使命与精神，提供不偏不倚的报道，是早报人不变的初心。在第四集“理念”中，早报高级编辑们以全国大选、近期发生的本地政坛新闻，及外媒指早报“亲中”的事件，阐明早报始终如一的办报理念与立场。

另一方面，数码时代来临，社媒崛起，传统媒体如何应对？《新闻捕手——我们》最后一集“破茧”，带观众了解联合早报团队如何加快速度利用新科技，在不同平台上以不同方式呈现新闻报道。不变的，是坚持新闻报道的原则和信念。

这系列视频9月6日上午11时首播，每周一集，可在早报网站、应用，及社媒上观赏。每一集视频每周三上线。