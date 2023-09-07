《联合早报》改版换新颜 读者纷纷赞许

配合百年报庆，《联合早报》和数码平台以全新面貌亮相获读者好评，多人赞赏版面设计优化后提升阅读体验，并照顾到旧雨新知。他们也希望早报对内容精益求精，为广大受众带来更多精彩报道。

早报的报纸和数码平台星期三（9月6日），在创刊100年这一天同步换上新装，采用新标志，推出新内容。拥有超过20年公关经验的公关公司APRW总裁朱珮琳受访时指出，任何企业在进行品牌重塑以期吸引新受众时，都不可忘记多年来伴随企业成长的长期支持者，她欣慰早报改版成功照顾到旧雨新知。

她说，早报新面貌看起来更有活力，更易连接年轻受众，新标志与原来的设计风格不会大相径庭，数码平台的界面呈现和操作也保留方便读者阅读的元素，这样的做法值得赞许。

新加坡太平洋经济合作理事会主席陈企业博士是早报40年忠实读者。他受访时说，改版后的报章色彩增加、分类也更清楚。不过与版面设计相比，他更看重内容。除了特约专栏的精辟文章，他期许早报能维持高品质，并以深入浅出的分析文章，尤其是记者们针对特定课题发挥，撰写更深入的专题报道。

除了本地和国际新闻，他也建议早报报道更多读者关注的东南亚新闻，例如地理位置更靠近新加坡的亚细安国家，包括马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、柬埔寨和泰国的政治局势、社会与经济发展。

80岁的清华语文社社长耶亚华（Jaffar Kassim）是一名通晓华语的马来同胞，毕业自南洋大学中文系，从1970年代开始，每天阅读华文报。

“新版早报设计新颖，遣词用字浅白易懂，真的是越看越有趣。早报是国家历史发展的见证者，希望未来有更多与各宗教、文化、种族相关的报道。”

各年龄层读者 期待早报内容更精彩

刘国南（60岁，财务策划师）自念中三开始养成阅读早报的习惯，每天会花至少两小时阅读本地和国际新闻，以及言论版的专栏。他认为，早报近年来提供越来越多数码内容，让他能随时随地掌握新闻资讯。“早报的多媒体内容以深入浅出的方式，讲解国内外新闻事件，助我长知识。”

刘国南平时也关注早报中国特派员的报道和视频内容。他对新推出的早报中国“极现场”栏目感兴趣，希望可从记者的报道和视频了解更多当地人民的生活和文化。

阅读早报超过40年的黄月华（62岁，增益课程教师）每天早上会先在早报应用阅读新闻，才翻阅报纸。她认为，早报应用和早报网的界面相当简洁，所有新闻一目了然，方便读者浏览。数码内容如视频和特制内容，也让她接触不同观点，提升阅读体验。

改版后的《联合早报》，言论版每周三增设“青年视角”专区，让学生就天下事抒发己见。中二生郭艺林（14岁）是其中一名投稿给这个栏目的学生。他说：“看到所写的文章刊登在报纸上，让我很自豪。这个栏目让我有多一个运用华文的平台，我也在投稿的过程中，学到如何组织论点、练习写作，从而对新闻更感兴趣。”

数码版读者为新版页面与应用“点赞”

成为早报电子报订户已至少七年的读者薛淑钦（36岁，投资组合经理），平日用手机应用读报，她星期三早上发现应用标志设计已改变。她赞赏新设计亮眼，有一种绅士穿西装带领结的感觉。

73岁的退休人士林如英每天到住家附近的金文泰图书馆，使用电子屏幕读报。她对《联合早报》总编辑吴新迪所撰写的告读者书，深有感触，指未来会继续支持早报。

林盈慧（42岁，客户服务人员）每天用早报应用阅读新闻，偶尔会听播客，及观看早报的视频系列。她也鼓励孩子阅读早报，并和他们一起讨论新闻事件。

“早报朝多媒体发展，有助于接触更多年轻读者，也让不常阅读华文读物的青年，有多一个学习华文的平台。”

另一方面，为了感谢订户支持，早报将送出1万5000份象征喜庆和长寿的红龟粿。从9月6日开始，订户会陆续收到红龟粿礼品卡，大家只须在10月8日之前，持礼品卡到任何一家参与活动的吉祥食品分店，即可换取一盒两个经典口味的吉祥红龟粿，送完为止。

以下是领取地点：

1. 滨海湾联通广场（Marina Bay Link Mall）#B2-28

周一至周五: 上午8时— 下午6时

周末: 休

2. 新达城财富之泉 B1

周一至星期日: 上午11时— 晚上9时

3. 武吉士村（Bugis Village）

周一至星期日: 早上7时— 晚上7时

4. 狮城大厦（Plaza Singapura）

六楼Kopitiam

周一至星期日：上午11时—晚上9时

5. 裕廊坊1（Jurong Point 1）

三楼Kopitiam

周一至星期日: 上午11时— 晚上9时

6. 武吉班让大厦（Bukit Panjang Plaza）

一楼

周一至星期日: 上午11时— 晚上9时

7. 太阳广场（Sun Plaza）