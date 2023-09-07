华文媒体集团受众策划师黄予柔 获选全球媒体行业精英

华文媒体集团受众策划师黄予柔被评选为全球媒体行业“30位30岁以下精英”。

国际新闻媒体协会从全球媒体人中评选出30名行业新星，华文媒体集团受众策划师黄予柔获得肯定，获选为数据类别的新星。她认为，新时代的媒体行业不但要懂得说故事，还得为受众“铺路搭桥”，在碎片化的互联网世界中，引导受众找到合适的内容。

国际新闻媒体协会（INMA）9月5日公布“30位30岁以下精英”（“30 Under 30”）奖项第四届获奖者名单，黄予柔（27岁）是新加坡今年唯一的获奖者。她获选数据类别的新星。

黄予柔毕业自圣公会中学和维多利亚初级学院，在新加坡国立大学修读传播通讯与新媒体，并获得资讯通信媒体发展局和新加坡报业控股（新报业媒体前身）的联合奖学金。

黄予柔：小众新闻也有意义 更须策划师引导流量

她出生在讲华语的家庭，华文报对她来说有着很深的亲切感，也十分认同早报在内容方面的选择。她说：“有些故事只有新闻室会说，就算很小众，我也觉得有存在的必要。其实越是小众的故事，越需要策划师精准地引导流量观看，我愿意为此做出贡献。”

抱着这样的理想，三年前她毕业后加入华文媒体集团受众策略组。当时，《联合早报》正在经历数码转型，除了官网也更积极经营社媒。黄予柔敏锐从数据中观察到，每个平台的用户需求不一，须将合适平台的内容突出才能抓住观众的注意力。在初院修读美术的她，也是社媒贴文模版的初版设计者。

“互联网是碎片化的。再好的内容发布上网后，观众找不到，这份‘宝藏’也会被埋没。恰逢那两年很多平台开始更新换代，我的工作就是去了解每个平台的功能性，研究如何利用各个平台的优势来承载早报的内容。”

三年内为受众组建立可靠宣传机制

予柔笔下的一份份报告和“教材”，在三年时间内逐渐为受众组建立了一套可靠的宣传机制。《联合早报》网站上、应用上，以及20多个社媒账号上的几百个可用来宣传内容的触点，比如大小横幅、按钮、应用推送图、广告空间她都了如指掌，也清楚每个触点好处和坏处、背后逻辑、可以联系谁上载、怎么用谷歌软件分析后端数据等等。

华文媒体集团前受众策略主任沈越（现任早报财经组主任）形容：“予柔善于观察且有好奇心，了解新闻室的运作，也能有效与技术等其他部门沟通。有效传达各方需求后，她会制定出一套可执行的规范，犹如新闻室的数码运营小管家。”

《联合早报》执行总编辑韩咏梅则说：“予柔是新媒体、多平台时代的‘原生人’，她学的就是新媒体专业，能够掌握数据分析、数码设计、用户为先等等新时代知识。最重要的是她有一股‘开拓者’的勇气，在我们还在新媒体时代摸索前进的时候，勇敢地加入《联合早报》的行列。在早报庆祝百岁生日的时刻，这位27岁的新生代获得这项肯定，也是对早报承诺要‘百年如新’的肯定。”

“30位30岁以下精英” 针对五类别各选六得奖者

“30位30岁以下精英”由INMA年轻专业人士委员会（Young Professionals Committee）的成员，以及协会董事会审核，并针对五个类别各投选出六名得奖者，分别为广告、受众、内容、领导能力和产品。评选标准除了年龄外，事业成就、对创新的洞察力、影响力和管理能力都在考量范围。