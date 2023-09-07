往地铁站“坟场捷径”上锁 居民申诉绕远路

通往联邦地铁站的“坟场捷径”被锁，附近居民申诉，如今要绕路200米。坟场职员透露，因为有瘾君子出没，基于安全考量，上锁小门。

位于荷兰村附近的双龙山坟场是应和会馆先贤于光绪年间（1887年）集资，向殖民地政府购置的土地。原为40公顷的墓地于1968年被大面积征用兴建组屋，尚留下祠堂周围约1.8公顷的土地。这也是本地最后一个客家墓地。

日前有网民在脸书贴文指出，居民时常利用上述坟场当作捷径，走到巴士站和联邦地铁站，近年来侧门上了锁，如今挂上告示写是私人产业，闲人免进，居民只能绕路200米到地铁站。

《新明日报》记者联系网民，他说自2007年就住在附近，现在很多年长居民得走狭窄的道路和小斜坡到地铁站，比较困难，若坟场无法全天开放，也希望能够从早上7时开到晚上7时。

《新明日报》记者日前走访观察，最靠近坟场侧门的组屋是荷兰通道第6座组屋和联邦道第7A座组屋。

受访居民透露，若不穿过坟场，就要从大路联邦道走到地铁站，或是从第32座组屋绕过坟场，要花上10分钟。

居住该处超过30年的潘女士（60岁）说，穿过坟场到地铁站可以省下至少5分钟，而且坟场打理得很整齐，路也比较好走。

“以前无论早晚都会走，也很多人一起走的，现在去地铁站就比较麻烦。”

另一居民林女士（60多岁）补充道，走大路会比较远，也比较热。

坟场女职员解释，侧门在疫情前就上锁，主要原因是曾发现有瘾君子在坟场里举止疯癫，职员曾为此报警，为了安全起见才会锁门。

完整报道，请翻阅2023年9月7日的《新明日报》。