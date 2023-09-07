40年后重逢代付医药费 阿嫂向旧情人追讨12万元

旧情人40年后重逢，女方见男方又病又穷，替他还了10年共12万元医药费。女方之后生病，需要钱付医药费，要男方还钱时，对方却只还了4500元，气得她入禀法院索要余款。

起诉人黄萍慧和答辩人王斯颖曾在1968年交往，两年后分手。时隔40年，两人于2010年再次联系上，黄萍慧发现旧情人陷入经济困境，身体健康也不好。

于是从2011年到2021年之间，黄萍慧替王斯颖还了12万元的医药费、信用卡账单以及车子的保修费等。

根据判词，黄萍慧称双方同意那12万元是王斯颖向她借的，黄萍慧要他还的时候再还，所以她认为是个贷款，但王斯颖却认为那是“爱的礼物”。

去年2月，黄萍慧因需要钱缴付医药费，开始向王斯颖索讨这笔钱，随后和对方达成协议，让他每月500元定期偿还其中的3万5000元，余额则在今年1月付清。

可是王斯颖只还了4500元就停止偿还，黄萍慧只好入禀法院索赔其余的11万5500元，并于去年11月28日向王斯颖发出索赔状（statement of claim），给他21天的时间回复。

王斯颖在截止日期过了一天才做出回应，而黄萍慧已在同天取得缺席判决（Default Judgment）。王斯颖于是申请撤销缺席判决。（人名音译）

法官撤销缺席判决

法官认为，答辩方过了期限才回应的行为并没有严重到要剥夺他失去被聆听的权利，最终撤销缺席判决。

法官说，虽然答辩方没能证明两人是情侣关系，但可见两人关系亲密。虽然起诉人反驳，指从两人的短信对话中可证明这笔钱是贷款，但法官却认为顶多能确定答辩方答应归还部分款项，而起诉人从未提那是贷款，都称是“给的钱”。另外，答辩方也指答应每月还500元是出于好意，当是帮诉方抵消医药费。

针对过了有效期做出回应，法官认为答辩方仅迟一天，并没有过分或不合理到得拒绝撤销缺席判词的申请。

此外，法官认为没有证据证明答辩方迟一天回应就能从中获利，申请撤销判决的期间也没有阻止起诉人索赔或是解决问题。

基于答辩方提出此案仍有多个得进一步审理的问题，以及缺乏充分理由，法官最终撤销缺席判决。