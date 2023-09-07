科学教师携望远镜 邻里看见月亮繁星

每个星期四晚上8时，25岁的科学教师罗皓扬，会背着一台直径八英寸的望远镜、一个折叠式的支架和一些配件，从家里出发，到访邻里各处，免费让路过的公众用望远镜观星赏月。

“很多人认为新加坡光污染太严重，看不到星星。也有些人认为，用肉眼每天都看得到月亮，上网也可以随时搜到月亮的照片，没什么稀奇的。但这是因为他们没有从望远镜看过星辰和月亮。”

天文爱好者罗皓扬今年6月开始走入邻里，目前到过宏茂桥、淡滨尼和盛港，每次都吸引许多好奇的公众上前围观。

“第一次亲眼从望远镜看月亮的公众都感到震撼，因为很多人没想到月球上的山脉和山谷会那么清晰。另一个经常让人叹为观止的就是土星，围绕土星的环是无法用言语形容的美丽，这也是我最喜欢的星球。”

小时候翻阅一本关于外太空的百科全书，激发了罗皓扬对天文的兴趣。小六那年，父亲送他人生中的第一副望远镜，进而培养了他的喜好。

“我还记得小时候到图书馆的儿童区，都会专挑关于天文的书，图书馆当时有的天文儿童书，我可能全都看过了。”

罗皓扬在宏茂桥架起望远镜，免费让路过的公众从望远镜观星赏月。他的目标是把这项活动带入不同社区。（受访者提供）

这项兴趣也成了罗皓扬努力学习的动力。中二那年，他通过求职网站搜寻天文学家这份职业所需的学历，才发现物理和数学的重要。

“但是当时我的物理和数学才刚及格，物理小测验还拿过零分，所以我告诉自己要发愤图强，结果年终的数学和物理都考到了A。”

虽然罗皓扬最终没有成为天文学家，但他这些年来对天文的热爱有增无减。他曾到新加坡科学中心当义工近五年，包括在天文台担任观星指导员。升上南洋理工大学时，他决定主修地球科学与环境学系，期间还加入南大天文俱乐部。

“我发现我喜欢与大众分享天文知识。我现阶段的目标是坚持每周四的活动，让更多人体验使用望远镜眺望星空。”