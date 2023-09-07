教师以身作则参与公益活动 培养学生服务社会精神

新加坡科技中学（School of Science and Technology）明年将为学生策划更多公益活动，包括让中三和中四生到校园附近的女皇镇，为有需要的弱势群体分发物资、管理邻里爱心商店，以培养青少年的社区服务精神。

负责这次计划的积极公民科主任黄卿隆说，学校向来有连同其他慈善机构从事公益活动，明年计划扩大参与社区公益活动的学生人数，让中三学生分批参与慈善机构“好人好事”的流动慈善物资车计划（Mobile Charity），帮忙分发物资。

学校也计划明年安排中四的学生，参与管理即将在女皇镇开张的邻里爱心商店。这家商店由非营利组织经营，学生们星期六会负责包装和管理店内由公众捐赠的物资，帮助弱势群体，并与受益者交流。

黄卿隆说，这也是学校致力于培养积极公民之举，希望学生们能为社会进步做出贡献。

星期四（9月7日），女皇镇公民咨询委员会与新加坡科技中学和“好人好事”。共同在女皇镇为200个低收入家庭分发物资，全校约120名教职员参与。

校长陈俊龙受访时说，这次全校的教职员筹了约6000元的善款，并与“好人好事”合作，将购买的物资分发给区里低收入群体。

陈俊龙校长：望慈善活动激励学生积极为社会做出贡献

他说：“每个教师都是品格与公民教育的教师，希望这一活动让学校的教职员继续激励学生积极为社会做出贡献。”

教职员把买到的日常用品如米、面包、奶粉、洗头水等日常用品和食物整齐地排列在罗厘上，让前来领取的弱势群体选择所需的物品。他们也会帮一些行动不便的残障者，把物品送到家里。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆出席活动，为学校打气。这位负责女皇镇事务的丹绒巴葛集选区议员致辞时，感谢学校教职员并鼓励老师继续为下一代做好榜样。

独居老人庄雅发（67岁）住在女皇镇一带20多年，他感谢参与善事的工作人员。了解到有教师在现场做义工，他说：“他们很热情，一点架子也没有，不会骄傲，感谢他们这么照顾老人。”

陈莉（56岁）因病不能工作。她感谢热心人士的善举，她说：“现在能省则省，他们真的帮助我节省了很多开支，不然我不知道该怎么办。”