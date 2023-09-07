称能做法驱魔 男子趁机强奸女友人 控方：人比鬼可怕

求爱不遂的男子向心仪对象自称是乩童，可让“玉兔”帮女子驱邪；男子装神弄鬼在女子身上做法，趁机强奸女子，试图让对方怀孕把她留在身边。

控方斥责男子预谋犯案，他利用受害女子的单纯，多次带女子去庙宇和声称可确保她和家人免受鬼怪伤害，目的是取得女子的信任，好让他有机可乘。主控官博巴娜副检察司说：“这起案件中的人比鬼可怕。”

男子面对强奸、性侵与非礼等七项控状，他星期四（9月7日）在高庭认罪后，判坐牢18年11个月又三周，外加打鞭16下。

现年23岁的男子与受害人是朋友，两人在中学读书时认识。受害人目前25岁，智商偏低，生活适应能力也低于平均水平。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告于2019年中在脸书上找到受害人，两人重新联络和做朋友。被告不时载送受害人上下班和一起吃饭，渐渐对她产生了情愫，但受害人没有接受被告的爱意，因为她当时仍喜欢前男友。

被告向受害人声称，他是一名乩童，能够让嫦娥的“玉兔”上身，他也好几次带受害人去庙宇。2019年7月21日，受害人向被告倾诉，她怀疑家里有鬼，自己与家人也被鬼魂缠身。被告声称他能做法驱鬼，确保受害人不会受到伤害，他也把一些护身符交给受害人。

被告承认若不以做法驱魔为幌子 受害人不会答应发生性行为

在接下来的一周，被告以做法驱鬼为借口，四次性侵犯受害人，包括在25日与27日强奸她，案发地点是受害人的住家。被告承认，他知道自己若不以做法驱魔为幌子，受害人是不会答应与他发生性行为。

他在犯案前会先念经，接着用手指在受害人的身体上画符，受害人原本穿着衣服，但被告骗说她必须脱掉所有衣服才能完成法事。受害人信以为真，乖乖遵从被告的指示。被告趁机非礼、用手指性侵和强奸受害人，他也试图让受害人怀孕，好让后者怀孕和留在他身边。

受害人之后把被告为她做法的事情告诉朋友们，并且在朋友们的建议下报警。被告通过律师要求让他在9月24日过生日后、隔天才开始服刑，获得法官批准。