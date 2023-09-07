调查：近七成车主两年内卖车 一半想买混合动力或电动车

本地一项调查发现，近七成的传统汽车车主，打算在2025年之前把车卖掉，其中，有约一半正考虑购买混合动力车或电动车。但许多消费者对电动车的认识仍有待加强。

为更好地了解消费者对电动车的看法，本地汽车代理商合发（Cycle & Carriage）今年6月进行为期两周的调查，共246名本地居民参与，他们介于20岁至64岁。为避免不必要的偏见，合发并未向受访者透露公司是调查的赞助商。

为实现绿色交通目标，我国到了2040年将全面淘汰内燃式引擎（Internal Combustion Engine，简称ICE）车。

根据合发星期三（9月6日）发布的调查结果，67％的汽车车主希望能在2025年之前把车卖掉，而打算买新车的车主中，每两人就有一人考虑购买混合动力车或电动车。

许多人仍对电动车欠缺了解

调查也显示，仍然有许多人对电动车欠缺了解。有一半的受访者只知道电动车是一种由电池驱动的车，11％对电动车略有耳闻，而7％则对电动车一无所知。

受访者中，约两成曾对电动车做过一些研究；11％的人曾驾驶过电动车。

当被问及购买电动车的五大考量时，近半数受访者最关心充电点够不够，其次是电池的耐用性（38％）、电动车安不安全（38％）、电动车价格（35％），以及维持和保养电动车的费用（34％）。

针对电池耐用性，若电动车的电池寿命能有至少七年，每两个受访者中就有一人会考虑购买电动车。

多数潜在买家以年轻、较富裕和受过高等教育为主 女性占58％

另外，调查也发现，电动车的潜在买家主要以年轻、较富裕和受过高等教育的人居多。可能购买电动车的受访者中，81％年龄介于20岁至49岁，91％受过大专教育，而近四成每月收入至少9000元。值得一提的是，在这群潜在买家中，女性占了58％。

根据陆路交通管理局的数据，本地今年首七个月共注册2378辆纯电动车，占新车总数的15.2%。