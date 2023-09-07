为课业与同学赴柬 17岁国际学校女生金边遇车祸丧命

一名17岁国际学校女学生，今年6月和数名同学到柬埔寨完成校方作业时不幸遭遇车祸，客死异乡。这起意外也引起数名家长关注，希望校方能检讨海外活动的条例，更好的保障学生安全。

不幸逝世的印度籍女学生凯拉（Kaira Karmakar，17岁），生前是东南亚联合书院（UWCSEA）杜佛路校园11年级（Grade 11，类似于本地初级学院第一年）学生。她于今年6月1日在柬埔寨首都金边发生致命车祸，事发时和数名同学在金边完成学校指定的作业项目。

根据《海峡时报》报道，校方在6月1日发电邮通知家长上述消息，并表示11年级学生的课程包括在作业周（project week）选择到海外完成作业项目。校方称，这项安排是为了培养学生在毕业后能做好独立生活的准备。

事发时并无教师或成人陪伴

据了解，死者当时和一群同学在当地完成作业，过程中并无教师或成人代表陪伴。学校也没透露事发时有多少名同学和死者在一起。

学校在6月7日再次发出电邮说，一般在作业周选择到海外完成作业的学生会分成四到六人一组，在最长六个月的时间里规划自己的行程，过程中会有一名教师从旁监督和协助，但教师不会随他们一同出行。

校方也透露，每一个小组中必须有一人接受过急救训练，每名学生也会有一个24小时应急热线电话让他们求救，以及一份当地联系人和最靠近的医院名单。

事发后，学校计划请第三方调查上述事件，以及检讨作业周的程序，最终的报告将提呈学校理事会的审计与风险委员会。

事发过去三个月 校方未告知任何调查结果

针对这起意外，一名不愿具名的家长称，事件已经过去三个月，校方至今还没通知家长任何调查结果，这让家长感到无力和无助。

这名家长想问学校，为何让学生在没有成人督促的情况下出国，校方给予的“要培养孩子独立”的理由很牵强。

另一边，东南亚联合书院和凯拉的家属一同以死者的名义成立了一个信托基金，用来资助学校的奖学金等。根据校方网站的介绍，校方将以死者的名字冠名一个奖学金，以确保她热爱的学校能继续蓬勃发展，让更多学生受益。

《联合早报》已针对事件联系东南亚联合书院，截至截稿前并未获得回复。