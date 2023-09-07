酒驾超速撞死人 男子入狱三年八个月兼罚款吊牌

51岁男子在四杯红酒下肚后，超速驾驶宝马轿车回家，沿途没注意到前方有车子抛锚，撞上车子和车旁的男驾驶，导致后者送院不治。

被告洪业文（51岁，译音）事后面对一项酒驾和一项粗心驾驶导致他人死亡的控状，他早前在庭上认罪，星期四（9月7日）被判入狱三年八个月、罚款1万6000元，以及吊销各级驾照17年。

控方指出，被告曾因酒驾被治罪，也曾因三次超速驾驶和两次闯红灯接获销案罚款。这是第一起严重重犯者粗心驾驶导致他人死亡的案件。

控方说，被告案发时体内酒精含量超标，他不仅超速驾驶，还在两条车道中间行驶，是加重刑罚的因素，要求法官判被告坐牢五年、罚款1万8000元，以及吊销各类驾照20年。

车祸发生在2020年10月27日凌晨零时18分，地点是朝东海岸公园大道（ECP）的奥菲亚路（Ophir Road）。在车祸中丧命的是56岁的卡里姆拉（自雇人士）。

被告曾因酒驾被罚款与吊牌

被告在一家公司担任副总裁，同时也拥有自己的咨询服务公司。他曾在2005年因酒驾被罚款和吊销各级驾照长达16个月。他之后重新考获驾照，从2007年起开始驾车。

根据案情，事发前的晚上，被告驾驶白色宝马轿车前往赛阿威路（Syed Alwi Road），在一家中餐厅与朋友聚餐，喝了四杯红酒。

他在聚餐结束后开车回家，车子从惹兰勿刹路转入奥菲亚路，接着驶入一条朝往东海岸公园大道方向的支路。

被告行驶在两条车道间 未注意死者在车道前方

奥菲亚路支路的时速限制为50公里，被告当时的时速介于64公里至74公里。庭上放映的行车记录器视频显示，被告的轿车原本行驶在两条车道之间，他接着将轿车驶入左边车道，但他没注意到卡里姆拉的车子停在同一条车道的前方，而卡里姆拉当时正从车子右边后侧走回驾驶座。

调查显示，卡里姆拉的车子当时相信是因为引擎出问题而抛锚，车子也亮起了车尾灯。宝马轿车快速撞向车子，把卡里姆拉撞至旁边车道。

卡里姆拉失去意识，被送往医院急救后因头部伤势太重宣告不治。

被告案发后接受酒精检测，呼出的气体每100毫升含76微克酒精，超过法定的35微克。

被告律师求情时说，被告当时只是稍微超过限速，案发地点有弯道，被告没有预料到前方会有汽车和路人，才导致车祸发生。事发后，被告也立即停车并尝试提供协助，希望法官轻判。

法官下判时说，被告当时酒驾且超速，并在两条车道中间行驶，若被告当时仅在一条车道上行驶，把注意力集中在前方的车辆或障碍物上，就有可能及时减速，避免意外的发生。