人力部：灵活工作安排劳资政指导原则料明年推出　

劳资政三方合作伙伴设立新的工作组，制定并预计明年推出灵活工作安排指导原则。这个工作组在星期四（9月7日）召开了第一次会议。

根据人力部同日发出的文告，工作组的联合主席是人力部政务部长颜晓芳、全国职工总会妇女与家庭事务处及中小企业协作平台署长杨涴淩 ，以及新加坡全国雇主联合会荣誉秘书黄耀隆；工作组成员则来自人力部、职总、新加坡工商联合总会、新加坡中小企业商会、劳资政公平与良好雇佣联盟、人力资源专才学会和公共服务署。

目前，雇主可以自愿采纳灵活工作安排劳资政标准，帮助雇员在工作与生活之间取得更好的平衡，从而提高员工队伍的敬业精神和生产力。人力部指出，雇主也可以从这样的安排中受益，因为这样可以更好地吸引和留住人才。

万余企业已采纳灵活工作安排劳资政标准 涵盖百万雇员

颜晓芳6月在中小企业商会举办的一场对话会上透露，本地至少1万1000多家企业已采纳灵活工作安排劳资政标准，涵盖超过100万名雇员。

人力部在文告中也说，新加坡正迅速成为超级老龄化社会，致使看护需求不断增长和劳动力供应紧张。灵活工作安排可让更多雇员兼顾看护责任和继续工作或重返职场，重要性与日俱增。

工作小组联合主席杨涴淩在文告中说，职总通过长达一年的对话收集民间反馈，了解雇员在兼顾看护责任与工作方面的负担与焦虑，如今劳资政着手为灵活工作安排制定指导原则，让职总感到欣慰。

“这些进展彰显了雇主无论是帮助雇员在职场或在家中取得成功，发挥着重要作用。我们也邀请了工会领袖加入工作组，确保工友所关切得到充分表达。”

另一名联合主席黄耀隆说，有越来越多雇主落实灵活工作安排，以满足雇员的工作与生活需求，从而更好地吸引和留住他们。然而，雇员也得明白，雇主必须确保企业业务能够持续发展，在提供灵活工作安排方面仍须考虑各个企业的具体情况。

他说，雇联会期待新的指导原则可引导雇员负责任地提出灵活工作安排的请求，以及帮助雇主正确、公平地处理有关请求。“这可以使我们的工作场所更灵活、包容与和谐。”

代表政府的联合主席颜晓芳指出，冠病疫情暴发后，企业和雇员都见证了各种类型灵活工作安排的可行性与价值。“我很高兴看到许多企业继续提供灵活工作安排，这有助于提高雇员的士气和敬业精神，更好地吸引和留住人才。”

她也强调，只有雇主和雇员之间存在相互信任与理解，灵活工作安排才能发挥效用和持续下去，这需要各方努力培养信任与负责任的文化，以实现共赢。

工作组将把有关建议提呈给政府，争取在2024年推出灵活工作安排劳资政指导原则。