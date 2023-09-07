新加坡河畔节增强实境体验 让地标历史栩栩如生

一年一度的新加坡河畔节正式开幕，届时会举办许多具有互动性的活动让民众参与。

疫情后，新加坡河畔节（Singapore River Festival 2023）再度回归，于星期四（９月7日）启动。多姿多彩的活动为期近一个月，持续到10月1日。

第七届新加坡河畔节的最大亮点，是让参与者通过创新的增强实境（AR）探险。公众可通过扫描QR码体验互动故事，了解新加坡如何从建国到发展成为闻名国际的都市，并且欣赏栩栩如生的历史地标。

新加坡河畔商家协会执行董事高秀琳说，他们不仅希望参与者能通过新加坡河畔节培养社区意识，还要为新加坡河畔区和周边企业带来经济价值。

三古桥设灯光艺术展现国人梦想

另外，阿卡夫桥（Alkaff Bridge）、加文纳桥（Cavanagh Bridge）和李德桥（Read Bridge）将设有令人惊叹的灯光艺术装置，为公众带来惊喜。

灯光艺术装置的灵感来自新加坡人的梦想，每座桥都代表着不同的梦想，如 “未来进步””活力合奏”和 “花园城市”。

主办方与保健促进局也一起合作，通过趣味寻字比赛，在沿河设置多个站点，让公众从中了解新加坡河；现场也会有蹦床（trampoline）课程与素描课程。

将举办招牌美食活动和灯笼自制工作坊

此外，新加坡河畔将举办招牌美食活动（Singapore River Signatures），公众可以一边欣赏新加坡河，一边享用道地美食。

适逢中秋节，9月16日和9月17日也会举办灯笼自制工作坊，欢迎人们踊跃参加。