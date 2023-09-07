馨乐园兀兰新校长上任 管理层指涉虐童视频广传后才看到

馨乐园幼儿园爆出虐童案后，兀兰坊分院已撤换校长。院方最新公布的细节显示，兀兰坊分院女教师最初被人举报后，当时只有校长和一名职员查看了相关视频。直到11天后，视频被广传，管理层这才看清视频全貌，并于同日解雇涉案女教师。

根据馨乐园（Kinderland）星期四（9月7日）下午发出的声明，继星期六（2日）与96名家长进行三场对话会后，双方星期三（6日）再次举行第四场对话会。

最新声明梳理的时间线显示，幼儿培育署是在8月11日，也就是拍摄视频的教师辞职近两周后，到兀兰坊分院视察，同时告知时任校长马希拉（Mahirah Yasid）有关孩童管理不当的匿名举报。

8月17日，幼培署与当时的校长和两位教师面谈。校长和一名馨乐园高级经理获准查看相关视频，之后通报了馨乐园总部，启动内部纪律调查程序。

8月22日，第一阶段的纪律调查结果出炉，涉案的33岁女教师林敏（译音）接获警告信，被院方严格监督。

8月28日，多段馨乐园教师粗暴对待孩童的视频在网上疯传，引起各界哗然。声明说：“除了（早前查看视频的）高级经理，馨乐园总经理和纪律调查小组也是在这个时间点，才看到了相关视频。第二阶段的纪律调查也在同日完成，林（涉案女教师）被解雇。”

涉案女教师林敏同日（8月28日）就被警方逮捕，两天后被控上法庭。时任校长马希拉则于8月30日被免职。

这份声明并没有交代管理层一开始启动纪律调查时，为何没要求当局提供相关视频，以及时任校长被免职的原因。

兀兰分院新校长向家长 再次致歉并解释新措施

馨乐园在声明指出，刚过去的第四场对话会，拥有20年幼教经验的兀兰分院新校长苏林德（Surinder Kaur）上任后，已向家长们解释幼儿园的新措施，包括增加校长巡视的次数、在教室和活动区安装更多电眼。院方也再次致歉，并承认在应对虐童风波时出现程序错误。

《联合早报》日前报道，馨乐园幼儿园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待数名孩童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。涉案的33岁和48岁女教师皆被警方逮捕，前者8月30日已面控，被令还押心理卫生学院。

幼培署星期一（9月4日）就当局针对两所分院展开的调查召开记者会，并指幼培署已下令馨乐园总部针对旗下所有分院的管理措施展开独立审查。当局将在接到相关报告后进行评估，以确保所有分院的管理措施都合规。