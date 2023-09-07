全球调查：八成新加坡人高度重视大学文凭 视为成功之钥

有79%的新加坡人高度重视大学文凭，认为它是打开人生成功之门的钥匙。

民调机构益普索（Ipsos）首度针对人们对教育和教学的看法，展开全球调查。新加坡人持这个看法的比率在参与调查的国家中排第二，在印度之后。印度有八成的人认为大学文凭非常重要，是成功人生的关键。调查发现，接受过高等教育的人普遍抱持这个看法。

共有29个国家的约2万4500人参与这项为期两个星期的线上调查。新加坡有约500人参与调查，年龄介于21岁至74岁。

榜单末六位的国家除了日本，其他都是欧洲国家，有英国、法国、匈牙利、德国和比利时，赞同率都不及五成。

本地受访者中，有17%不赞同大学文凭是取得成功人生的关键。

75%国人认为本地教育制度有助减少社会不平等

调查结果也显示，75%的新加坡人认为新加坡的教育制度有助于减少社会不平等现象。在榜单上排在新加坡之前的同样是印度。

新加坡人对两个题目的反应排在榜首，分别是有74%的人认为自己国家的教育制度良好，以及有86%的人认为国内院校有足够的资源和设施。

77%国人觉得教师获充分尊重 但仅54%建议孩子执教

对于教师的看法方面，有八成的新加坡人认为本地教师尽心尽力培育下一代，只比巴西和荷兰稍微少一个百分点。

虽然有七成的人认为大多数本地教师的薪酬合理，以及有77%的人认为教师获得充分的尊重，但这两个因素未必足以让人选择把培育英才当成理想职业。调查结果显示，只有54%的人会建议孩子或认识的年轻人从事教育工作。

全球平均只有43%的人会建议年轻人当教师，不赞同这么做的人更多，占45%。

全球两成受访者认为科技教育不好

这项全球调查也针对人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）及科技对教育的影响，收集受访者的看法。

整体而言，2万多名受访者认为学校课程涵盖人工智能等科技的内容，带来的积极影响会比负面影响多。值得注意的是，每五个人当中就有一人认为科技教育是不好的，其中加拿大、美国和法国都有较多人抱持这种看法。

随着人工智能迅速崛起，掀起新一轮科技革命，人们已经在积极思考它的应用范围。虽然仍有隐忧，参与调查的本地受访者当中有74%的人赞同教师可使用人工智能来教学。

另外，有79%的受访者认为教师应该接受培训，以便教导学生如何运用人工智能，而77%认为，教师须受训才有能力辨别学生是否利用人工智能来做作业和回答测验题目。