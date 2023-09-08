华侨银行反诈骗措施奏效 逾30客户保住200余万元存款

自8月5日推出以来，华侨银行的反诈骗措施已经至少30次发挥效用，超过30名误坠恶意软件骗局的客户因此避免蒙受超过200万元的损失。

《联合早报》上个月报道，华侨银行为了进一步保护客户推出新措施。每当客户使用华侨银行应用时，该应用就会自行侦测客户手机，检查手机是否有下载自非官方应用商店的应用，并在侦测到这类应用时弹出警告，客户短时间内不能使用华侨银行应用。

银行过后根据客户反馈更新版本，让客户在确保下载自非官方商店手机应用的应用权限（accessibility）全部关闭后，继续使用华侨银行手机应用。这意味着，骗子就算通过类似应用入侵受害者手机，也无法打开华侨银行手机应用。

逾30名坠入恶意软件诈骗客户得以保住存款

新措施取得的效果颇为显著，根据华侨银行星期四（9月7日）发出的文告，从8月5日至9月5日，银行接获超过30名使用安卓手机的客户不慎坠入恶意软件诈骗的通报。不法之徒事后尝试通过恶意软件操控受害客户手机，却因遭到新措施阻断而无法得逞，这群银行客户最终保住存款，没有蒙受任何损失。

该措施会导致不法之徒无法使用数码密码生成器，因此它能阻止不法之徒登录客户的线上银行。

银行指出，这群客户的户头有超过200万元款项，若不是新措施及时到位，他们可能蒙受巨额损失，因为根据以往案例，骗子除了锁定户头存款，还会利用他们的信用卡预支现金。

一名日前不慎坠入恶意软件相关诈骗案的受害者江佳立（50岁，会计顾问）受访时，讲述新措施帮他把骗子挡在华侨银行手机应用外的经历。

江佳立于8月30日在脸书看到一个售卖酒精饮料的页面，他主动联系对方，要买12罐啤酒。对方过后转而用Whatsapp联系，发来链接要他点击，让他到手机上的手机应用下单。“我试后发现行不通，于是和对方约好隔天货到付款，心想这是最安全的。”

没想到，他隔天凌晨尝试用手机登录华侨银行手机应用时，却发现应用弹出通知，告知他的手机有一个下载自非官方应用商店的应用，华侨银行手机应暂时无法使用。“我尝试删除应用，但就是删除不了，对方得知后还表示可以见面帮我删除应用。”

隔天起身，江佳立登录星展银行线上银行服务时，发现储蓄银行户头出现四笔未经授权的PayNow转账，近6万元已被转走。该银行同时拦截一笔1万6000元的转账，户头转账的上限也在他不知情的情况下被调高至12万5000元。“我立即打电话给银行冻结户头，到警局报案。”

江佳立相信骗子通过恶意软件入侵手机后，从户头盗走款项。庆幸的是，骗子无法进入华侨银行手机应用，因此他避免损失更多存款。“被转走的近6万元不是一笔小数目，它可是我孩子的教育费。”

江佳立希望公开自身经历警醒他人。“我知道客户也有责任，但我希望其他银行能跟华侨银行一样，实施更多保护措施，帮不慎坠入恶意软件相关骗局的客户守住血汗钱。”

其他银行相信将在今年底以前推出类似措施

据了解，本地其他银行相信也将陆续在今年底以前推出类似措施，协助侦测客户手机是否从非官方应用商店下载应用，并在发现不妥时及时阻断。

星展银行发言人回复《联合早报》询问时指出，银行使用先进监测和监控系统来检测和防止诈骗，这些系统也会根据不同诈骗模式持续进化。“在过去的三个月中，我们通过主动监控，避免客户坠入不同类型的骗局，从而为客户保住超过1650万元。”

针对恶意软件诈骗案，星展银行一直与政府和业界合作伙伴密切合作，采取措施应对这一类型的诈骗。

另一方面，警方已证实接到江佳立的报案，相关调查正在进行中。