李总理吁东亚峰会国家应落实《亚细安印太展望》

全球紧张局势对东亚合作造成影响。李显龙总理呼吁东亚峰会参与国，通过峰会机制落实《亚细安印太展望》，建立互信，应对共同挑战。

由亚细安10个成员国和本区域八个主要国家组成的东亚峰会，星期四（9月7日）上午在印度尼西亚雅加达召开。与会的李总理发言时说，东南亚历史上是大国角力的竞技场，因此亚细安国家秉持打造开放和包容的区域框架理念，主动设立亚细安区域论坛和东亚峰会等机制。

东亚峰会是本区域唯一一个聚集所有主要国家领导人的论坛，对区域稳定有着重要贡献。

不过，李总理指出，全球紧张局势对东亚峰会的合作造成影响。他说，在纷乱的时局里，各国更应寻求共同基础，发出可信、团结的声音。

李总理说，《亚细安印太展望》为区域国家提供了在东亚峰会框架里进一步取得建树的平台。参与东亚峰会的八个区域国家中，绝大部分已通过和亚细安的联合声明，承诺根据《亚细安印太展望》合作。

李总理吁对四个重点领域开设工作流程

在这基础上，李总理认为，东亚峰会国家应该共同发表声明，再次肯定《亚细安印太展望》和亚细安核心地位。各国也应通过《亚细安印太展望》的四个重点领域开设工作流程，在东亚峰会框架里落实《亚细安印太展望》，以让东亚峰会成员贡献他们的专业能力，发展实质项目。

“有了在《亚细安印太展望》上的牢固合作，东亚峰会成员就能建立信任和信心，应对共同挑战。”

亚细安轮值主席印尼总统佐科在会上呼吁世界各国领导人致力于化解紧张局势。

他在峰会开场时说：“我们都有责任不制造新的冲突、新的紧张局势和新的战争，同时我们也有责任缓和紧张局势。”

东亚国家发联合声明 只字不提乌克兰战争

东亚峰会国家领导人会后发表“维持和促进本区域作为经济增长主心骨地位”的联合声明。据彭博社报道，去年因美国和俄罗斯对文本意见不合，领导人声明难产。今年的声明则对乌克兰战争只字未提。

然而，由主席国发表、总结会议的主席声明中则提到，多数成员国强烈谴责对乌克兰的侵略行为，并强调必须根据联合国宪章达成公正和持久的和平，包括乌克兰的领土完整、主权和政治独立。

联合国秘书长古特雷斯星期四上午在亚细安峰会媒体中心举行记者会。他提出警惕，指世界经济和金融体系正面临“大崩裂”的风险。古特雷斯呼吁各国领导人应该为世界所面临的挑战，寻找和平与包容的解决方案。

他说：“世界经济和金融体系存在崩裂的切实风险，科技和人工智能出现战略分歧，安全框架也相互冲突。”

古特雷斯吁国际社会援助负重债发展中经济体

古特雷斯呼吁国际社会建立机制，为陷入债务困境的发展中经济体提供援助，包括暂停偿还贷款、延长贷款期限和降低利率。

他也支持将国际货币基金组织的1000亿美元特别提款权，导入其他多边开发银行，以增加流动性和支持发展中经济体的资金需要。

富裕国家2021年同意将国际货币基金组织特别提款权重新分配给贫穷国家。世界银行行长班加今年6月公布一套“工具包”，允许贫穷国家暂停偿还债务，让各国灵活调动资金用于应对紧急情况，提供新型保险推动发展项目，以及帮助各国政府建立预先应急系统。