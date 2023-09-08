组屋转售价连升六个月 百万交易量8月创新高

尽管公寓转售价连续两个月下跌，组屋转售价却连续六个月上升，百万组屋交易量也创下新高。8月的组屋转售量比7月多两成，售价也略升0.6％。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（9月7日）发布的预估数据，8月有2473个组屋单位转手，比7月环比增加20.3％，也比去年8月同比高6.4%。

售价方面，8月的成熟组屋区组屋转售价环比略升1.3%，非成熟组屋区略升0.5％。从房型来看，三房式单位略降0.4%，四房式略升0.9%，五房式略升1.5%，公寓式升1.6%。整体而言，环比微升0.6%，

同比的话，转售组屋整体价格则上涨7.2%。从房型来看，三房式同比涨6.3%，四房式8.2%，五房式7.2%，公寓式8.0%。

8月成交组屋六成属非成熟区

8月成交的转售组屋中，59.7%属非成熟区。四房式单位占多数，达44.6%，接着依次是三房式（26.3%）、五房式（22.8%）及公寓式（6.3%）。

8月以超过百万元转手的组屋单位有54个，占8月转售组屋交易的2.2%，比7月大幅增加22个（68.8%），也是历来最高的。红山有九宗，中央区有八宗，宏茂桥和加冷黄埔各六宗，其余的百万组屋则来自女皇镇、大巴窑、武吉知马、金文泰、碧山、兀兰、后港、马林百列、芽笼、淡滨尼，以及实龙岗。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣指出，从私宅“降级”到组屋者须等15个月的限制不适用于55岁及以上、从私宅搬到四房式或更小转售组屋的年长者及配偶。8月成交的百万组屋中，约三成是四房式单位。此外，3月至7月的百万组屋交易量下降，“只会累积对这类单位的压抑需求”。再者，大小适合家庭居住的转售公寓的价位仍处于200万元以上，即使转售组屋价格超过百万，也仅为99年地契公寓的一半。

合登集团总裁叶润明则分析，8月20日国庆群众大会宣布的优选（Plus）和黄金（Prime）地段预购组屋分类，可能使更多不愿受政策变化影响的买家提前入手。

8月预购组屋销售活动推迟 部分买家或转向转售市场

叶润明预计今年可能有超过400个百万组屋交易。8月的54宗百万组屋交易中，绝大多数（50宗）在成熟区说明，买家愿意花更多钱在成熟区买没有任何限制的单位；群众大会后，更多需求流向成熟区，导致8月成熟区组屋转售量占比增至40.3%，是3月以来最高。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清分析，组屋转售量连续两个月上升，原因是买家在年中假期后回到市场，且更多人拿到“购屋资格通知书”（HDB Flat Eligibility Letter）。此外，8月预购组屋销售活动推迟，部分买家可能因此转向转售市场。

孙燕清也指出，这两年同段时间的组屋转售价以较慢速度上升。SRX数据显示，今年首八个月组屋转售价升4.8%，比去年同期的6.4%和前年同期的9.2%来得低。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹认为，与多年前相比，如今的买家更能接受百万组屋，这已成为组屋转售市场的“新常态”。她指出，8月的百万组屋成交量不仅破纪录，超过去年9月新降温措施推出时的45个；达士岭一个四房式单位转售尺价也破纪录，每平方英尺达1394元。

不过，ERA产业主要执行官林东荣指出，今年首八个月五房式及更大单位的转售量比去年同期减少了13.8%，购屋者愿意考虑稍小的四房式单位。此外，今年首八个月成熟区组屋转售量比去年少9.1%，“这些信号表明，组屋买家对价格越来越敏感。”